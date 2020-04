Eksperter om overlevende etter alvorlig covid-19: Begynnelsen på en lang reise

Friske fra alvorlig covid-19 kan leve med ettervirkninger i lang tid, mener amerikanske eksperter.

- For kritisk syke covid-19 pasienter er det å overleve intensivbehandlingen første etappe av en lang reise. Myndighetene bør etablere nasjonale føringer for rehabiliteringstilbud til disse pasientene nå.

Det skriver Jon Henrik Lake, som er anestesilege på Rikshospitalet, i en melding på Twitter.

Han viser til en artikkel publisert på nettsidene til tidsskriftet Science, som tar for seg risikoen for eventuelle ettervirkninger av intensivbehandling av covid-19.

I Norge har til sammen 173 personer vært innlagt ved en intensivavdeling etter å ha blitt smittet med koronaviruset, kom det frem under en pressekonferanse tidligere onsdag. 89 personer er per nå innlagt på en intensivavdeling.

Mens det i Norge nylig ble meldt at vi har kontroll på koronaviruset, har man blant annet sett en særlig økning av smittede i New York. Her meldes det om sprengt sykehuskapasitet og rekordhøye dødstall. I USA har koronaviruset krevd over 14.000 liv.

- Problemet vi alle vil møte de neste månedene er hvordan vi skal hjelpe disse menneskene med å komme seg, sier Lauren Ferrante, som er professor i intensivpleie ved Yale School of Medicin i Connecticut, ifølge Science-artikkelen.

De skriver nemlig at mennesker som har fått intensivbehandling som følge av koronaviruset kan måtte leve med ettereffekter. Ifølge artikkelen, der flere amerikanske eksperter har uttalt seg, gjør nemlig pandemiens belastning på sykehusene, samt virussmitten, det vanskeligere å opprettholde praksiser som reduserer risikoen for plager i etterkant.

Ifølge Sharon Inouye, forsker i geriatri ved Harvard Medical School i Boston, er det de eldre som er mest utsatt for langvarige ettervirkninger.

- Det har tatt oss lang, lang tid å utvikle noen av de beste praksisene for geriatrisk behandling på sykehuset og intensivavdelingen, og jeg ser bare at alt dette brytes ned under denne krisen.

Kan gi langvarige plager

Nettstedet påpeker at det foreløpig er for tidlig å si noe om hvilke langvarige effekter vi eventuelt vil se hos pasienter med alvorlig sykdom som følge av koronaviruset, men skriver at studier på alvorlig lungebetennelse kan gi en pekepinn. De skriver blant annet at akutt lungesviktsyndrom, som er en alvorlig komplikasjon ved både lungebetennelse og covid-19, kan føre til arrdannelser som kan gi langvarige pusteproblemer. De fleste med lungesviktsyndom, viser studier, ifølge Science, vil imidlertid etter hvert få tilbake lungefunksjonen. Videre er det også sett økt risiko for blant annet hjerte- og nyresykdom hos mennesker med underliggende kroniske sykdommer, med langvarig lungebetennelse.

I tillegg kan mennesker som har fått intensivbehandling, uansett sykdom, oppleve fysiske, kognitive og mentale helseproblemer i ettertid. Dale Needham, som er professor i intensivpleie ved Johns Hopkins universy, sier, ifølge nettstedet, at intensivpasienter med koronaviruset kan være i særlig fare for noen slike problemer.

Noen koronapasienter må ligge lenge i respirator, skriver nettstedet, og dette øker, ifølge Needham, risikoen for muskelatrofi og svakhet. Får kritisk syke hjelp til å holdes i bevegelse kan denne risikoen reduseres betydelig, men flere sykehus i USA skal mangle nok smittevernsutstyr til å kunne opprettholde denne behandlingen.

Når man så reiser hjem fra sykehuset vil også mange fremdeles ha viruset i seg, og dermed ikke ha mulighet til å få hjelp av behandlere til rehabiliteringen, påpeker Ferrante.

Pasientene kan også oppleve akutt forvirring, ifølge artikkelen, og dette igjen kan forverres av beroligende medikamenter, som ifølge spesialist i lungesykdom og intensivpleie, E. Wesley Ely ved Vanderbilt University, kan brukes i behandlingen i USA. Ifølge ham kan akutt forvirring gi ettereffekter i form av blant annet hukommelsesskader.

I artikkelen vises det også til en studie på pasienter som har overlevd SARS, der man fant at en av tre hadde moderate til alvorlige symptomer på depresjon og angst et år etter sykdommen.

- Kan gi håp som ikke var der før

Lesningen kan virke dyster, men i artikkelen påpekes samtidig at parallelt med at pandemien pågår, jobber forskere med studier på rehabilitering, omsorg og mental helse i etterkant av alvorlig sykdom.

- Den globale nødsituasjonen kan føre til et sterkere støttesystem for overlevende av enhver kritisk sykdom, sier Terri Hough, som med sine kolleger jobber med en mindfulness- og mestringsapp.

- Denne «vi er sammen om dette»-holdningen kan faktisk gi håp som ikke var der før.

