Eksperter stusser over pilotens valg etter at flere ble truffet av drivstoff da fly måtte nødlande: - Opprørende

Fly dumpet drivstoff over befolket område, noe som førte til at mennesker på bakken fikk lettere skader. Nå bidrar blant annet et ferskt lydklipp at flere stiller spørsmål om hva som skjedde.

LOS ANGELES (Nettavisen): Tirsdag ble omtrent 60 personer behandlet for skadet etter å ha blitt truffet av flydrivstoff i Los Angeles.

Et Boeing 777-fly tilknyttet flyselskapet Delta hadde nettopp tatt av fra Los Angeles internasjonale lufthavn (LAX) og var på vei til Shanghai i Kina da flyet fikk motorproblemer.

Det ble tatt en avgjørelse om å returnere til LAX og på vei tilbake til flyplassen valgte pilotene å dumpe drivstoff, som altså blant traff seks skoler.

Se video fra bakken øverst i artikkelen.

Det var ingen som pådro seg alvorlige skader av dumpingen, og flyet landet trygt like etter. Nå er det imidlertid flere som stiller spørsmål om at pilotene valgte å slippe ut drivstoff over et befolket område fra en lav høyde.

Lydklipp forvirrer

Det er ikke uvanlig fly dumper drivstoff i forbindelse med en nødsituasjon. Et fly med overvekt er vanskeligere for pilotene å håndtere ved landing, og det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko ettersom flyet kan bli skadet hvis det treffer bakken for hardt.

Et fly vil derfor alltid være lettere ved landing, noen ganger så mye som 45.000 kilo lettere, ifølge New York Times. Vanligvis forbrenner flyet drivstoff underveis på turen, men ved nødlandinger har ikke alltid flyet kvittet seg med tilstrekkelig drivstoff.

Da har piloten som oftest tre valg. Man kan fly i sirkler til nok drivstoff er borte, men det kan ta mange timer. Eller så kan man dumpe drivstoff eller lande med overvekt.

Ofte blir fly i nødsituasjoner geleidet av flygeledere på bakken til et område der flyet kan dumpe drivstoff trygt. Det skjer gjerne over havet eller i en høyde der drivstoffet fordamper før det treffer bakken.

Pilotene i Delta-flyet valgte imidlertid altså å dumpe drivstoff selv om de var i en for lav høyde til at drivstoffet ville fordampe før det traff bakken. Nå har et lydklipp fra cockpiten, som Los Angeles Times har fått tak i, ført til enda flere spørsmål om hvorfor det uvanlige valget ble tatt.

Man kan høre at piloten etter å ha meldt inn trøbbel med den ene motoren, får spørsmål om flyet trenger å returnere til LAX umiddelbart eller om de kan vente for å forbrenne drivstoff.

Piloten svarer da at de har fått situasjonen tilbake under kontroll og at de vil senke farten, holde seg vekk fra terreng og fly tilbake til flyplassen.

- Ok, så du trenger ikke å dumpe drivstoff eller noe sånn? spør flygelederen, og får «negativt» til svar.

Likevel valgte altså pilotene å dumpe drivstoff da de nærmet seg LAX i en høyde som førte til at mange på bakken ble truffet og pådro seg lettere skader.

- I denne nødsituasjonen skjedde ikke drivstoffprosedyren ved en optimal høyde som ville tillatt at drivstoffet fordampet skikkelig, sier den amerikanske luftfartsmyndigheten FAA i en uttalelse, der de også bekrefter at de nå etterforsker saken.

- Opprørende

Mange flyeksperter stusser nå på det som skjedde i Los Angeles, skriver AP. Tidligere pilot og nåværende direktør over et flykonsulentselskap, Ross Aimer, går hardt ut.

- Ingen skal dumpe drivstoff der disse folkene gjorde det, over befolkede områder og skoler. Det er ganske opprørende. De skulle ha gjort det over havet eller landet med overvekt, sier Aimer til nyetsbyrået.

Det er spesielt lydklippet som blant annet avslører at pilotene sa nei til behovet om å dumpe drivstoff, som får ekspertene til å lure.

Der kan man også høre at pilotene hadde fått kontroll og at situasjonen ikke var kritisk. I tillegg var det kun en av motorene som hadde trøbbel, og Boeing-flyet er designet slik at det kan fly på én velfungerende motor i lang tid.

- De var ikke i en umiddelbar faresituasjon og de startet turen over vann, kommenterer flyekspert og tidligere pilot John Cox til AP.

- Hvorfor de slapp ut drivstoff fra en lav høyre når de ikke var i et område for drivstoffdumping, og hvorfor de ikke opplyste til flygelederne at de dumpet drivstoff, er spørsmål flybesetningen må svare på, fortsetter Cox.

FLERE TRUFFET: Skoleeleven Marianna Torres (11) gråter etter at flydrivstoff traff Park Avenue barneskole i Cudahy i California. Omtrent 60 mennesker ble behandlet etter å ha bli truffet. Foto: Damian Dovarganes (AP/NTB Scanpix)

Andre eksperter antyder at pilotene kan ha sett ytterligere faresignaler eller ha tolket situasjonen dit at drivstoffdumpingen var det sikreste valget for å redde de 167 personene om bord. Hvis pilotene trodde flyet var i umiddelbar fare, så kan valget forsvares, selv om piloten må forklare seg for etterforskere, skriver New York Times.

- Det er fryktelig synd at barn fikk drivstoff på seg, men jeg kan se det fra begge sider. Pilotenes formål var å få flyet trygt ned på bakken og at ingen ble alvorlig skadet eller verre, sier Brad Wheeler, som har flydd kommersielt siden 1979, til New York Times.

Undersøkelser vil nå bli gjort for å finne ut hva som skjedde i lufta over Los Angeles.

- Jeg vet det er mange spørsmål om prosessene som ble fulgt og slike ting. Det foregår nå en pågående etterforskning som ble satt i gang umiddelbart etter at flyet landet, sa en talsperson for Delta Airlines onsdag.

Lørdag ble det klart at fire lærere som ble dynket i flybensin, saksøker Delta for å ikke ha fulgt prosedyrene. I tillegg har et organ som overvåker luftkvaliteten i Los Angeles offisielt varslet Delta om at de anser hendelsen som et brudd, noe som kan føre til nok et søksmål. Delta har ikke kommentert disse sakene.