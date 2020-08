Eksplosiv pågang for privat koronatest: - Folk er fortvilet

Men det koster deg fort over 1000 kroner om du velger en privat klinikk.

Onsdag fikk byrådet i Oslo kraftig kritikk fra Høyre og Frp for sin koronastrategi, etter at mange ikke kom gjennom på koronatelefonen - og ikke får testet seg.

Samtidig melder nå flere private helseforetak at de nærmest blir nedringt av folk som vil betale for å ta en koronatest, som ellers er gratis i det offentlige helsevesenet.

- Det har vært en helt eksplosiv økning den siste uken. Vi har nå utvidet tilbudet vårt i Oslo og har åpen fra 08 om morgenen til 20 på kvelden, og vurderer også å ha åpent på lørdager, sier administrerende direktør Anita Tunold ved det private helseforetaket Aleris til Nettavisen.

- En eksplosiv økning

For mens Helsedirektoratet krever at Oslo kommune skal kunne teste 10.000 personer for koronaviruset i uka, har kapasiteten denne uken vært på om lag 5000 tester.

Dermed strømmer altså folk til de private helseforetakene. Aleris har måttet øke sin kapasitet i Oslo fra 200-300 koronatester, til 1000 tester i uka på grunn av pågangen.

Tunold forteller at det er mange engstelige folk som tar kontakt.

- De som har stått i telefonkø til kommunen og ikke kommer gjennom, er fortvilet og bekymret. Folk vil vite om de kan smitte andre, nære eller kjære, så klart det er en stor bekymring og en engstelse, sier hun.

Aleris har sykehus og medisinske sentre over hele landet, og opplever en tilsvarende økt pågang der.

EKSPLOSIV ØKNING: Administrerende direktør Anita Tunold i det private helseforetaket Aleris forteller om en stor økning i antall personer som vil teste seg for korona hos dem. Foto: Aleris

Tar over 1400 kroner

Dersom du har symptomer på Covid 19-viruset, tar Aleris 970 kroner for en test. Har du derimot ikke symptomer og likevel vil testes, er prisen 1420 kroner.

Prisene inkluderer medisinsk vurdering av allmennlege, test og resultat, i tillegg til attest som for eksempel «fit-to-fly» som enkelte flyselskaper krever. De tilbyr også en test om du vil vite om du har hatt korona, til 840 kroner.

- Det er jo en ganske høy pris å betale for noe som egentlig er gratis?

- Alternativet er da å vente eller ikke å få testet seg i det hele tatt. Jeg opplever at folk synes det er en grei investering, sier Tunold, og opplyser at de fleste kan få time på dagen.

- Flere har tidligere kritisert det at private tjener penger på en koronatest som det offentlige dekker. Forstår du det?

- Jeg har fått motsatt reaksjoner, at både pasienter og andre er glade for at vi har et tilbud, og synes det er flott at vi snur oss rundt så raskt og gjør testen tilgjengelig for de som trenger det, sier hun, og samtidig påpeker at testene utføres i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

- Åpner «drive-in-telt»

Også det private helseforetaket Volvat i Oslo tilbyr testing for korona. På grunn av økt etterspørsel vil også de utvide sitt tilbud fra neste uke.

- Det private tilbudet er noe vi har hatt tilbud om i noen tilfeller for de som reiser, blant annet forretningsreiser der det har vært krav til negative tester. Men til uka utvider vi tilbudet ved å sette opp egne «drive-in-telt» på Majorstua i Oslo og i Laguneparken i Bergen, sier medisinsk sjef Jens-Christian Dolva i Volvat til Nettavisen.

SETTER OPP TELT: Volvat medisinske senter i Oslo setter til uka opp telt utenfor sine lokaler på Majorstua der folk kan kjøre inn i teltet for å teste om de har koronaviruset. Foto: Google Street View

Prisen Volvat tar for en slik test er 1025 kroner dersom du ikke er medlem, og 820 kroner om du er medlem hos helseforetaket. I tillegg kommer et smitteverntillegg på 50 kroner, et materiell- og servicetillegg på 90 kroner hos allmenn og barnelege og et tillegg på 160 kroner hos spesialist. Dessuten er det ulike prispåslag etter klokken 16.

- Men dette er jo mye penger å betale for noe man kan få gratis?

- Det blir et selvbetalende tilbud, men er man syk kan man få en henvisning til kommunens feberpoliklinikk - og den er jo gratis. Det har alle beboerne i Oslo anledning til å be om, sier han.

- Så dere vil ikke tjene penger på dette?

- Jeg vil ikke si vi har gjort det. Men vi har en kapasitet og det må brukes hvis vi skal klare å møte den enorme mengden tester man legger opp til. Og så er det jo en kostnad å drive dette som ikke er billig, sier Dolva.

Byråden: - 10.000 tester neste uke

På en pressekonferanse tidligere denne uken, fortalte Oslos helsebyråd Robert Steen (Ap) at de jobber med å øke kapasiteten for testing. Til Nettavisen forteller han at de vil nå kravet fra Helsedirektoratet om 10.000 tester i uka i løpet av neste uke.

Altså tester helt uten kostnad for Oslos innbyggere.

- Testkapasiteten vil i løpet av utgangen av neste uke økes til 1,5 prosent av befolkningen i Oslo, slik Helsedirektoratet har bedt om. Vi vil inngå hasteavtaler med private helseaktører for å kjapt få opp kapasiteten, sier Steen til Nettavisen.

Han forteller at de også legger planer for å kunne teste enda flere.

- Vi vil også snart ha klare planer for en testkapasitet på fem prosent som del av vår beredskap, sier helsebyråden. Fem prosent vil si 35.000 av byens innbyggere.

Fra onsdag av trengte man heller ikke gå via en fastlege for å ta en koronatest, og fredag ble det kjent at Oslo åpner for bestilling av test via internett.

SKAL TESTE FLERE: Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo forteller til Nettavisen at kommunen vil klare å teste 10.000 innbyggere i uka fra neste uke. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

- Dobling fra før sommeren

En av de private aktørene som hjelper Oslo kommune med testing, er nettopp Volvat.

- I samarbeid med Oslo kommune driver vi en feberpoliklinikk for fire bydeler, der pasienter etter henvisning fra fastleger og andre allmennleger kommer til en vurdering, sier Dolva.

Han forteller om økt pågang etter sommerferien også på disse klinikkene.

- Feberpoliklinikken har økt betydelig på testkapasitet de siste 2-4 ukene. Vi er oppe mellom 100 og 200 tester om dagen, og det er en god dobling fra før sommeren, sier han.

- Kan dere øke kapasiteten ytterligere?

- Kapasiteten vil bli betydelig økt gjennom testing i telt, mens Oslo kommune vurderer kapasitet ved feberpoliklinikkene, sier Dolva, og samtidig legger til:

- Det Oslo trenger er en utvidet kapasitet for å kunne dra unna et ganske stort antall. Vi må likevel passe oss så vi ikke kommer i en situasjon der vi ikke kan hjelpe andre pasienter med andre problemstillinger fordi vi bli låst opp til koronatesting, sier han.

- Vi kan også hjelpe



Aleris sier de også har kapasitet til å hjelpe kommunen med å teste innbyggerne.

- Vi har tilbudt oss flere ganger å være med å teste for det offentlige, helt siden mars - og vi bidrar gjerne med det. Jeg skjønner det er vanskelig for offentlige teststasjoner å oppskalere raskt, men vi er små og privat og kan snu oss rundt raskt, sier Tunold.

Nå tester de 1000-1500 personer i uka som selv betaler for testen.

- Vi opplever at det er mange som tenker på dette med korona igjen nå, og ser også en økt pågang fra bedrifter som vil kvalitetssikre tiltakene de har på arbeidsplassen. Det viser at folk tar koronafaren på alvor igjen, sier hun.

- Det er umusikalsk

Det er også flere andre private klinikker som tilbyr koronatest i Oslo.

Privatdrevne Oslo helse er en av dem, som tar en nese- og halsprøve til 750 kroner. Dr. dropin tar 595 kroner for en neseprøve - og lover svar i løpet av noen dager.

I april reagerte imidlertid flere stortingspolitikere da Nettavisen omtalte en privat tannklinikk i Oslo som solgte koronatester til 1500 kroner. Nå har det kommet flere private aktører på markedet, og prisene er like stive.

- De som skal testes får dette gratis. Da er det veldig umusikalsk å selge tester for 1500 kroner, sa stortingsrepresentant og andre nestleder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Sveinung Stensland (H), til Nettavisen.