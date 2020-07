Eksplosiv smittebølge fortsetter i USA - Trump vil gjenåpne skoler

En eksplosiv bølge av koronasmitte fortsatte tirsdag over det sørlige og sørvestlige USA, der mange delstater er tvunget til å stenge ned igjen.

I San Francisco sa ordfører Londo Breed at den nye oppblussingen av smittetilfeller og sykehusinnleggelser gjør at myndighetene må bremse en gjenåpning som var planlagt til mandag, inkludert åpning av restauranter.

Texas noterte seg for en ny dyster rekord da staten passerte 10.000 nye smittetilfeller på én dag. Den tidligere rekorden var på 8.258 forrige lørdag.

Texas har nå 210.585 tilfeller og 2.715 dødsfall av koronaviruset.

TEXAS: Delstaten har nå 210.585 smittetilfeller og 2.715 dødsfall av koronaviruset. Foto: (Johns Hopkins University)

De eneste andre statene som har hatt over 10.000 nye tilfeller på én dag, var New York i april og Florida tidligere denne måneden.

Florida hadde tirsdag over 7.000 nye tilfeller. Til sammen er det registrert 213.794 smittede i delstaten og 3.841 dødsfall.

Men også i mindre stater som West Virginia, Idaho og Oklahoma meldes det om sterk økning i antall smittede. I Georgia ble det meldt om 3.406 nye tilfeller og i Louisiana om nesten 2.000.

DØDSRATE NÆR 400: Grafene viser covid-19-tester, bekreftede smittetilfeller og døde per 1 million innbyggere i USA. Tallene fra Our World in Data viser en dødsrate på 392 i USA per 7. juli. Ifølge nettstedet Worldometers ligger USA på andreplass på dødsrate over landene som er hardest rammet av koronaviruset. Storbritannia er øverst på lista. Foto: (Our World in Data)

Nye rekorder

Til sammen i USA ble det meldt om over 60.000 nye smittede tirsdag, også det en ny rekord, slik at det totale tallet på koronasmittede er kommet opp i over 3 millioner, mens over 133.000 amerikanere har dødd av viruset.

Den nye smittebølgen skyldes at republikanske guvernører i Georgia, Florida, Texas, Arizona og andre stater, etter påtrykk fra president Donald Trump, gjenåpnet økonomien altfor tidlig, mens smittesituasjonen ennå ikke var under kontroll.

Da smitten skjøt i været og kapasiteten i statenes sykehus truet med å sprenges, ble de samme guvernørene tvunget til retrett, blant annet ved å stenge strender, barer og restauranter og innføre påbud om å bruke munnbind.

Mener alt går bra

Likevel sa Trump tirsdag at han er uenig med sin fremste smittevernekspert Anthony Fauci, som mandag kalte situasjonen USA er kommet i, for svært alvorlig.

– Jeg synes vi er i en god situasjon. Jeg er ikke enig med ham, sa Trump i TV-programmet Full Court Press.

– Doktor Fauci bruker ikke munnbind, og nå sier han at folk skal bruke munnbind. Han har sagt mye rart, sa Trump og hevdet at mye av det har vært dårlige råd.

– Vi har gjort en god jobb. Om to, tre, fire uker tror jeg vi er i en god posisjon, sa han videre.

Onsdag tvitret Trump at dødsraten viser en tidoblet nedgang.





Vil gjenåpne skoler

Tirsdag lanserte Trump også en kampanje for å tvinge lokale myndigheter til å gjenåpne USAs skoler, til tross for at ingen vet hvordan det ligger an med koronapandemien til høsten.

Trump mener myndighetene i mange delstater holder skolene stengt av politiske grunner, ikke på grunn av pandemien.

– De tror det blir bra for dem politisk, så derfor holder de skolene stengt, sa han på et møte om skoleplanene for høsten i Det hvite hus.

Ekspertene, blant annet lærernes fagorganisasjoner, mener at skolene ikke må gjenåpnes før det er trygt.

FLORIDA: Florida hadde tirsdag over 7.000 nye tilfeller. Til sammen er det registrert 213.794 smittede i delstaten og 3.841 dødsfall. Foto: (Johns Hopkins University)

En familie kommer for å la seg teste for koronasmitte i Phoenix i Arizona tidligere i sommer. Foto: Matt York (AP)

