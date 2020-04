Ekstraordinært statsråd klokken 11

Skoler og barnehager i Norge i ferd med å åpne opp.

Onsdag klokken 11 avholdes ekstraordinært statsråd på Slottet.

Kongehuset opplyser på sine hjemmesider at kong Harald deltar via telefon og at kronprins Haakon også er til stede.

Ordinært statsråd finner sted fredag 17. april.

Barnas læringstap kombinert med foreldrenes produksjonstap er beregnet til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kroner per skoledag, ifølge SSB.