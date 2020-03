Ekstraordinært statsråd onsdag klokken 17

Det holdes ekstraordinært statsråd på Slottet onsdag klokken 17.

Saken blir oppdatert.

«H.M. Kongen holder ekstraordinært statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede onsdag klokken 17,» skriver kongehuset på sine hjemmesider.

Nettavisen har vært i kontakt med Statsministerens kontor (SMK) for å få vite mer om hva som skal skje der.

- Vi kan ikke uttale oss om innholdet før statsråd er over, sier pressevakten til Nettavisen.

Ifølge NTB er det ikke kjent hvilke «saker av viktighet» som regjeringen vil avgjøre i statsrådet.

Kong Harald og dronning Sonja, som var i Jordan på statsbesøk i begynnelsen av mars, har sittet i karantene til nå.

Søndag talte kongen til folket fra Kongsseteren og manet til at vi måtte trå varsomt i møte med hverandre, i denne krevende tiden og at alle må ta ansvar for å hindre smittespredning.