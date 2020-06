Ekstrem amerikansk korona-strategi nevnes til stadighet - avvises heller ikke i Norge

Eksperter mener 20 millioner amerikanere bør testet som covid-19 - hver eneste dag.

Fra starten av pandemien har Verdens helseorganisasjon (WHO) vært svært opptatt av at det skal testes mye for å spore opp smitte, og på den måten kunne slå pandemien tilbake.

Norge har vært et av landene som har vært flinkest til å skalere opp testkapasiteten. I kombinasjon med til dels sterke smitteverntiltak, har vi i dag lav smitte og et samfunn som begynner å ligne på tiden før mars.

I USA er situasjonen en annen. En rekke stater har begynt å åpne samfunnet igjen, uten at smitten er under kontroll. Blant annet skyter antall smittetilfeller i været i Texas og Florida.

Les også: Solberg: – Smitteimport fra utlandet utgjør den største risikoen

Ønsker en ekstrem testkapasitet

I slutten av april la en gruppe eksperter, blant annet fra Harvard, frem en et forslag til plan for hva de mente måtte til for at samfunnet kunne åpne igjen.

De mente testkapasiteten måtte økes. Mye.

I praksis ønsket de at alle som var i jevnlig kontakt med andre skulle testes rutinemessig med høy hyppighet.

De mente fem millioner tester burde være mulig å gjennomføre daglig innen starten av juni for å begynne gjenåpningen av landet.

Målet var derimot i verste fall å kunne teste 20 millioner mennesker hver eneste dag. På den måten mente man at man kunne gå fullstendig tilbake til et normalt samfunn uten smittevernrestriksjoner av betydning. Smittede, inkludert symptomfrie, kan raskt isoleres og smittekjeden stoppes.

Les også: Oslo: Går tilbake til ordinære skjenketider - fortsatt kriseledelse

Avvises - men nekter å dø

Planen ble mer eller mindre fullstendig avvist fra begynnelsen, ikke minst fordi det ville kreve en enorm logistikk og apparat for smittespredning. Anslagene var at et slikt opplegg ville koste 50-300 milliarder dollar over to år.

Det øvre tallet betyr i praksis et helt norsk statsbudsjett i året.

I en rapport mente amerikanske myndigheter at 300.000 tester ville være tilstrekkelig, og baserte det til dels på innspill fra gruppen som mente 20 millioner dollar var nødvendig.

Ekspertene mener likevel at den ekstreme kostnaden ville være verdt det: Koronatiltakene i USA har blitt estimert å koste 100-350 milliarder dollar i måneden.

Ifølge New York Times er dette en plan som ekspertene ikke helt klarer å legge død, ganske enkelt fordi man ikke vet når man får en vaksine - og fordi man ser at dagens politikk ikke fungerer spesielt godt. Over 120.000 mennesker har så langt mistet livet i USA, og landet med et langt dårligere sosialt sikkerhetsnett enn i Norge har en arbeidsledighet de aldri før har sett.

Les også: Norge slutter å bruke ut malariamedisinen hydroksyklorokin mot covid-19

Ikke realistisk i Norge nå - men avvises ikke

Heller ikke Norge er kvitt covid-19 for godt, og Folkehelseinstituttet advarer mot at viruset er like smittsomt som før - og de forventer at smitten vil blusse opp igjen til høsten.

Om Norge skulle gjennomført et testregime etter samme omfang som i USA, ville det bety at rundt 300.000 mennesker måtte blitt testet for sykdommen hver eneste dag.

Ifølge Folkehelseinstituttet er dette ikke realistisk med det første.

- Per i dag er det gjort mye for oppskalering av testing over flere uker. Kommuner skal være i stand til å teste 1,5prosent av innbyggerne sine og være beredt til å kunne oppskalere til å teste 5 prosent. Vi håper derfor på å kunne oppskalere til rundt 300.000 tester i uken. Men å utføre 300.000 tester daglig i Norge er ikke realistisk med de testene som brukes i dag. Dette er avanserte laboratorieanalyser og de eneste som pr. i dag er sensitive nok til å brukes for å påvise covid-19 pålitelig, sier seksjonsleder Karoline Bragstad i avdeling for Virologi i FHI til Nettavisen.

Karoline Bragstad, her i samtale med helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Men vi skal ikke utelukke at vi på sikt kan få andre tester som anses som gode nok til screeningformål dersom vi har behov for å teste store deler av befolkningen jevnlig. Oppskalere utover det som det tas høyde for nå, må eventuelt vurderes ut fra den epidemiologiske situasjonen. Å kunne teste så mange som mulig med symptomer er viktig for å kunne finne smittetilfeller og for å kunne gjøre effektiv smittesporing, sier hun.

Det jobbes for tiden med uttesting av en ny testmetode for korona i Norge, hvor man benytter spyttprøver, fremfor de ganske invasive nese- og halstestene. Dette vil kunne lette selve prosessen med å ta prøvene.

- Spytt som prøvemateriale virker lovende, men per i dag er dette bare på planleggings- og utprøvingsstadiet, beste logistikk for en slik prøvetaking gjenstår å se, sier Bragstad.

Les også: Koronaviruset og bading i saltvann: Eksperten er ikke i tvil om risikoen