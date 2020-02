Ektepar funnet i live etter å ha vært savnet i skogen i åtte dager: - Dette er et mirakel

«Er dere virkelige?» spurte mannen da redningsmannskapene endelig fant dem i skogen.

LOS ANGELES (Nettavisen): Quincy Webster (18) klarte først ikke å tro det han så. Ekteparet Carol Kiparsky (77) og Ian Irwin (72) hadde vært savnet i over en uke, og leteoppdraget hadde offisielt gått over til fasen der man leter etter døde personer.

Likevel så Webster og en annen redningsarbeider rett på to utslitte, men levende kropper. Det var paret de lette etter.

- Vi så på hverandre og tenkte … vi forventet ikke det i hele tatt, forteller Webster til lokalavisen Marine Independent Journal.

Les også: Her skjer skrekkscenarioet for musikkbransjen: - Vi fryktet alle denne dagen, men trodde ikke at det faktisk ville skje

Ekteparet fra Palo Alto i California hadde sist blitt sett 14. februar i Airbnb-hytta de hadde leid i Inverness, et sted ved Tomales Bay som ligger nord for San Fransciso.

Kiparsky og Irwin sjekket aldri ut som planlagt dagen etter og møtte heller ikke opp til en avtale, noe som er høyst uvanlig for dem. Og over en uke senere ble de altså funnet i skogen, skadet og utslitt.

- Dette er et mirakel, sa sheriff Brenton Schneider da nyheten ble kjent, ifølge Fox News.

I GOD BEHOLD: Ian Irwin og Carol Kiparsky har det etter forholdene bra og er glad for å være i live. Foto: Marin County Sheriff's Office

Gikk seg vill i mørket

Forfatteren Carol Kiparsky (77) og forskeren Ian Irwin (72) hadde forlatt hytta i Inverness for å sjekke ut solnedgangen i forbindelse med Valentine’s Day. De hadde bare planlagt å være borte i omtrent et kvarter og lot derfor mobil og lommebok være igjen i hytta.

Kiparsky og Irwin var ivrige turgåere og kjente området godt etter å hatt flere turer til hytta de hadde leid. Denne kvelden kom imidlertid mørket fort og paret klarte ikke å orientere seg.

- De gikk seg vill i mørket og vet ikke hva som skjedde, fortalte sheriff Schneider til journalister på lørdag.

BLE SAVNET: Forfatter Carol Kiparsky og forsker Ian Irwin gikk seg vill i skogen på Valentine's Day. Foto: (AP/NTB Scanpix)

Skogen ved Inverness er ekstremt tett, noe som gjorde redningsarbeidet vanskelig. Flere titalls personer lette i flere dager i skogen, og brukte blant annet droner, hunder, dykkere og båter utstyrt med radar i håp om å finne paret.

På torsdag ble det opplyst at letearbeidet offisielt gikk over til å lete etter døde personer. Selv ikke parets sønn hadde noe særlig håp om å finne foreldrene i livet.

Les også: Obama mener det er én viktig lærdom som ledere bør ta til seg (+)

- Vi tror at vår omfattende leteinnsats med alle ressurser som har vært tilgjengelig for oss ville funnet Carol og Ian hvis de var bevisste eller i et område tilgjengelig til fots på land, stod det i en pressemelding fra politiet.

Letearbeidet fortsatte likevel og lørdag ble det søkt i et nytt område der det var ansett som usannsynlig å finne Carol Kiparsky og Ian Irwin.

Stilte spørsmål da de ble funnet

Quincy Webster og Rich Cassen, sammen med redningshunden Groot, bega seg ut på letingen i området.

- Det virket ikke supersannsynlig at de ville være der. Det var langt unna stedet der de sist var sett, så det virket litt håpløst, men vi tenkte vi skulle sjekke det likevel og gjøre vårt beste, forteller Webster til Marine Independent Journal.

Les også: CNN-spaltist: «Ett ord forklarer hvorfor nordmenn er så lykkelige»

I flere timer manøvrerte Webster og Cassen seg gjennom den ekstremt tette vegetasjonen, og stod på et tidspunkt foran det Webster beskriver som en «solid vegg av skog». Det var da de hørte et forsiktig «hallo?». Webster og Cassen slapp løs redningshunden.

- Vi begynte å ta oss gjennom vegetasjonen så fort som mulig. Vi skrek til dem at de skulle holde ut, vi var på vei, forteller Webster.

Ekteparet var bare 60 meter unna, men det tok likevel ti minutter å ta seg gjennom den tette skogen. Da de to redningsarbeiderne kom fra til paret, hadde ektemannen et spørsmål.

«Er dere virkelige? Er dere faktisk virkelige?» utbrøt Ian Irwin.

- Jeg bare så på dem og tenkte: «Er dette i det hele tatt mulig?». De trodde det ikke heller. De holdt på å få tårer i øyene, de var overlykkelige, forteller Webster.

Hadde krabbet i fire dager

Ian Irwin og Carol Kiparsky var blodige etter å ha fått flere kutt. Kiparsky hadde mistet skoene sine og føttene hennes var hovne. Irwin hadde mistet brillene sine og slått hodet sitt. Begge var ekstremt kalde etter dagene i skogen der det kunne bli minusgrader på natta.

Les også: Oppdagelse på Antarktis forbløffer forskerne: Skal ikke være fysisk mulig

Irwin og Kiparsky fortalte at de krabbet rundt i skogen i fire dager helt til de ikke orket mer. De klarte å holde seg i live ved å drikke vann fra en dam nær funnstedet og å spise bregner. Paret fortalte at de hadde sett lys fra en bygning omtrent 300 meter unna, men de hadde ikke krefter igjen til å ta seg dit gjennom den kraftige vegetasjonen.

Nettene var tøffest og de var sikre på å dø, fortalte de til redningsarbeiderne. Ingen hadde hørt ropene om hjelp, før Webster og Cassen gjorde det på lørdag. En halvtime etter å ha blitt funnet, ble ekteparet fraktet vekk i helikopter.

FRAKTET VEKK: Ian Irwin og Carol Kiparsky ble hentet i helikopter. Foto: Marin County Sheriff's Office

Mellom 400-500 mennesker deltok i redningsarbeidet. Og da nyheten om funnet ble kjent, var det flere som reagerte med vantro.

- De spurte oss: «Vent, dere fant dem i live? Hæ, er de i live? Er dere sikre?» forteller Webster med et smil.

Politiet har opplyst at Irwin og Kiparsky ikke er klare for å gi intervjuer ennå, men at de har det bra og var svært takknemlig.