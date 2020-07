Ektepar trakk våpen mot demonstranter: - Livet mitt er ødelagt

Advokatparet Mark (63) og Patricia (61) McCloskey har gått viralt etter at de ble avbildet med våpen foran hjemmet sitt i St. Louis. Nå mener ektemannen de var ofre for terrorisme.

Søndag trakk ekteparet våpen mot Black Lives Matter-demonstranter i sin egen hage.

Episoden utspilte seg da flere hundre aktivister var på vei til ordfører Lyda Krewsons hjem for å demonstrere, og på grunn av veisperringer gikk ruten forbi McCloskey-parets storslåtte hjem. Renessanse-villaen ligger i en privat avsperret gate i sørstatsbyen St. Louis.

- En dør ved siden av porten ble lukket opp, og demonstranter gikk gjennom den for å komme til Krewsons hus, sier Daniel Shular, en lokal journalist, til CNN.

I St. Louis er nesten halvparten av innbyggerne afro-amerikanske, og byen har flere ganger vært gjenstand for voldelige raseopptøyer - spesielt etter drapet på George Floyd. '

Loven på sin side

Men da demonstrantene passerte huset, ble de konfrontert av ekteparet, som var bevæpnet med en rifle og en pistol, ifølge lokalavisen Riverfront Times.

I videoen som sirkulerer på nettet ser man paret gjentatte ganger sikte på demonstrantene i løpet av episoden som skal ha vart i ti minutter.

TRUET: McCloskey-paret dro fram våpnene sine foran huset sitt i St. Louis, Missouri. Foto: Lawrence Bryant (Reuters)

Borgere i USA har rett til å bære våpen, på grunn av den amerikanske grunnlovens andre lovtillegg, og Mark McCloskey forklarte til TV-stasjonen KMOV at han fyktet for livet til han og kona.

- En gjeng på minst 100 stykker slo seg igjennom den historiske smijernsporten til Portland Place, og ødela den. Så stormet de mot hjemmet mitt, hvor familien hadde middag utenfor, sier advokaten.

Det har derimot ikke hindret tusenvis av brukere på sosiale medier fra å fordømme handlingene til ekteparet.

- Utsatt for terrorisme



I et intervju med CNN på tirsdag uttalte McCloskey at livet hans har «blitt ødelagt», etter at han og kona hans ble avbildet med våpen i hendene, skriver Business Insider.

- De kom mot oss helt til jeg tok fram våpenet, og det var da de stoppet, sa han og la til at noen av demonstrantene skal ha vist fram to pistoler og fortalt ham «du er neste».

McCloskey kaller handlingene til demonstrantene for «sosial avskrekkelse» og mener paret var ofre for det han beskriver som «terrorisme».

- Hva er definisjonen på terrorisme? Å bruke vold og avskrekkelse for å skremme publikum. Det var det som skjedde den kvelden, det var det som skjedde med meg - det er skaden jeg pådro, hevder han.

- Mørkhudede klienter elsker oss

Erstatningsrettsadvokaten la til at det var «komplett latterlig» å hevde at han var imot Black Lives Matter, da han «ikke er ansiktet til noe som er imot bevegelsen».

- Jeg var en person som var redd for livet mitt, som beskyttet min kone, mitt hjem mitt ildsted, mitt levebrød. Jeg var et offer for en rasende folkemengde som kom gjennom porten. Jeg brydde meg ikke om hvilken hudfarge de hadde, og jeg brydde meg ikke om hva slags motivasjon de hadde, sier McCloskey.

St. Louis-mannens egen advokat, Albert Watkins, sier at «enhver... gammel, hvit mann burde høre på beskjeden til Black Lives Matter».

I et separat intervju med Fox News, legger McCloskey til at «mine mørkhudede klienter elsker oss».

- Kvelden det skjedde ringte noen av våre mørkhudede klienter oss helt fram til klokka 02.30 på natta og sa hvor galt det var, måten pressen framstilte saken, sa McCloskey.

Etter hendelsen sa St. Louis' kretsadvokat, Kimberley Gardner, at kontoret hennes undersøker om advokatparet brøt loven ved å trekke våpen.

- Kontoret mitt jobber for tiden med publikum og politi for å undersøke disse hendelsene. Og ikke misforstå; vi vil ikke tolerere bruk av makt mot de som utøver sine første lovtilegg, og vil bruke vår fulle makt i Missouri-loven for å stille folk til ansvar, sa hun i en uttalelse.

