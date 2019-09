Ekteparet Hagens søppel ble hentet før politiet fikk sjekket etter spor

Morgenen etter at Anne-Elisabeth Hagen ble søppelet hentet. Dermed kan politiet ha gått glipp av sentrale spor, melder Dagbladet.

Tirsdag omtalte NRK nyheten om at politiet har funnet låsbare strips og personlige eiendeler i huset til forsvunne Anne-Elisabeth Hagen. De siste månedene har det kommet flere drypp fra etterforskningen.

Nå kommer det frem at politiet kan ha gått glipp av sentrale spor da søppelet ble hentet morgenen etter forsvinningen.

- Det stemmer at søpla ved boligen ble hentet torsdag. Dette er et praktisk eksempel på utfordringene vi står i, og sto i da etterforskningen startet, sier politiinspektør Brøske til Dagbladet.



Politiinspektøren sier det er lite sannsynlig at de har gått glipp av sentrale spor eller bevis, men at dette ikke kan utelukkes.

I slutten av juni offentliggjorde politiet at de har endret sin hovedhypotese til å være at Anne-Elisabeth Hagen er blitt drept. I slutten av august gikk politiet også ut med opplysninger om et skosåleavtrykk.

Tidligere denne uken spurte Nettavisen politiinspektøren om de var kommet nærmere en oppklaring.

- Det er vanskelig å si. Det er et spørsmål vi stiller oss i etterforskningsgruppen også. Det er en dynamisk etterforskning. Små detaljer kan være gjennombrudd. Vi holder på med etterforskningsskritt som absolutt kan bidra til en oppklaring av saken, sa Brøske til Nettavisen den gang.

Nå er det altså klart at politiet kan ha gått glipp av nettopp små detaljer som kunne ledet til et gjennombrudd.