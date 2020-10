Elbil tok fyr under lading utenfor bolig i Oslo

En splitter ny elbil av merket Polestar tok fyr da den sto til lading utenfor et bolighus på Lilleaker i Oslo lørdag kveld.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.36.

– Det sto flammer ut av panseret, og man kunne se røykutviklingen i området, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen kom til skade, og bilen ble ikke utbrent. Bilen sto ute, fem meter fra boligen. Bileier fortalte til politiet at han hadde hentet bilen for bare fire dager siden.

– Det er jo litt spesielt når en bil som er fire dager gammel, begynner å brenne, sier Kråkenes.

Ukjent brannårsak

Oslo brann- og redningsetat opplyste senere lørdag kveld til NTB at røykutviklingen ga seg da bileieren tok ut ladekabelen fra bilen.

Ifølge politiet i Oslo var det en Polestar 2 som brant. Brannårsaken er ikke avklart.

Polestar eies av kinesiske Geely og Volvo Cars, som også eies av Geely. Polestar 2-modellen produseres i Kina.

Har ikke kommentert

NTB har sendt en henvendelse til selskapet om kommentar til bilbrannen, men har så langt ikke fått svar.

Den svensk-kinesiske elbilprodusenten tilbakekalte i begynnelsen av oktober nesten 2.200 biler av den nye modellen Polestar 2, blant dem over 800 i Norge. Bakgrunnen for tilbakekallingen er at flere bileiere har opplevd at de nye bilene har mistet kraft og plutselig stanset under kjøring.

Til sammen er det solgt over 1.500 Polestar 2 i Norge.

