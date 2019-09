Elden: - Norge kan ikke sende kommandosoldater til Saudi-Arabia for å hente Babacar Sarr

Den tidligere Molde-spilleren nyter profflivet i Saudi-Arabia. Påtalemyndigheten jobber på spreng med å få ham pågrepet og stilt for retten i Norge.

OSLO (Nettavisen): 1. oktober er ankesaken med Babacar Sarr berammet i Frostating lagmannsrett for tredje gang. Fotballproffen står tiltalt for sovevoldtekt av en kvinne, i den samme saken hvor han ble frikjent for straff i fjor høst.

Sarr har hele tiden nektet straffskyld.

Den tidligere Molde-spilleren er for tiden proff i Saudi-Arabia, og spiller for nyopprykkede Damac FC.

Saudi-Arabia har ingen utleveringsavtale med Norge (se faktaboks under), og det er ikke kommet noen signaler fra Sarr om at han kommer til å møte i ankesaken. Det er usikkert om den kommer til å gå som planlagt.

John Christian Elden er bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Elden: - Dette advarte jeg mot

- Dette advarte jeg mot før han ble sluppet ut av landet, før han reiste til Russland i slutten av februar, at dette kunne bli situasjonen, og at påtalemyndigheten burde sikre seg, og eventuelt å vurdere varetekt. Det anså de som unødvendig fordi de antok at han kom til å dukke opp slik han lovet. Jeg bare noterer meg det i dag, sier bistandsadvokat for den fornærmede kvinnen, John Christian Elden, til Nettavisen.

Russland har heller ingen utleveringsavtale med Norge, og i januar kunngjorde Molde at de ville fristille Sarr fra kontrakten. Elden og kvinnen har siden dette fryktet at scenarioet de nå står i, med en tiltalt som ikke møter i straffesaken, skulle bli reelt.

- Jeg tok da kontakt med politi og påtalemyndighet og ba dem være oppmerksom på dette og ba dem foreta en vurdering på om han kom til å forsvinne eller ikke, og eventuelt benytte seg av varetekt. De valgte ikke å gjøre det.

Fakta Utlevering fra utlandet til Norge ↓ Personer som er siktet, tiltalt eller domfelt i en straffesak, kan etterlyses av norsk politi enten via Interpol eller SIS med tanke på pågripelse og utlevering til Norge, opplyser Justisdepartementet til Nettavisen. Her kan du lese mer om prosessen med utleveringer til Norge. Norge har ikke en bilateral utleveringsavtale med Russland eller Saudi-Arabia. Men gjennom forpliktende avtaler i Europarådet har Norge og Russland indirekte utleveringsavtale. Personer kan også utleveres til Norge fra land vi ikke har utleveringsavtale med. Hvis det ikke foreligger konvensjon eller avtalegrunnlag, vil det være opp til vedkommende lands interne rett om utlevering kan finne sted, opplyser Justisdepartementet. Uavhengig av om Norge har avtale med vedkommende land eller ikke, må norske myndigheter avvente deres behandling av utleveringsbegjæringen. I rundskriv fra Justisdepartementet fra 2001 kan du lese mer om internasjonalt rettslig samarbeid i straffesaker. Nasjonal rett i vedkommende land kan oppstille begrensinger i adgangen til å utlevere. Eksempelvis er det få land som utleverer egne borgere. Kilder: Justisdepartementet og Nettavisen

Ankesaken som var berammet i midten av februar ble utsatt da et sentralt vitne ikke dukket opp. Saken ble så omberammet til oktober, men av hensyn til den fornærmede kvinnen ble saken flyttet frem for ny beramming, til juni i år.

Men i sommer ble Sarr etterlyst internasjonalt med en pågripelsesbegjæring av norske myndigheter, da de fryktet at han ikke kom til å møte i den berammede ankesaken i juni.

I stedet signerte han ny proffkontrakt med Damac FC i Saudi-Arabia. Sarr har spilt samtlige fire kamper for klubben så langt i serien. Han har i alle kampene vært i startelleveren.

Til tross for den internasjonale etterlysningen, og at det har vært mulig for norske myndigheter å finne ut hvor han er på kampdagene, er han ikke pågrepet eller utlevert.

Fakta Kripos om utleveringer til Norge ↓ Svarene vi har fått fra Kripos er gitt på generelt grunnlag når det gjelder utleveringssaker til Norge. Det er politiadvokat i Kripos som har besvart Nettavisens spørsmål. 1. Hva skal til for at en borger (enten norske eller fra et tredjeland) skal kunne utleveres til Norge når det er fra et land vi ikke har utleveringsavtale med? - Det er ikke et absolutt krav at det skal foreligge en avtale om utlevering. En utleveringsbegjæring til en stat vi ikke har utleveringsavtale med, vil fremmes gjennom diplomatiske kanaler, og det vil være opp til denne staten – på fritt grunnlag, å vurdere begjæringen om utlevering. Fordelen med en utleveringsavtale, er blant annet forutsigbarhet om hvordan utlevering skal skje, vilkårene for utlevering og hva som ligger til grunn ved avslag. Men stater står altså fritt til å sende, og behandle, begjæringer om utlevering til hverandre. 2. Hvor forpliktende er det internasjonale samarbeidet i Interpol? - Interpol er et samarbeidsorgan mellom politimyndigheter i over 190 land, og ikke et selvstendig politiorgan. Interpol foretar seg med andre ord ikke noe på egen hånd, men er snarere en kanal for politisamarbeid statene imellom. Gjennom Interpol kan en utveksle informasjon, publisere etterlysninger og formalisere former for samarbeid. Når en person etterlyses gjennom Interpol, er det staten som sender etterlysningen, ikke Interpol som organisasjon, som er den aktive parten. Når en etterlyst person blir påtruffet for eksempel ved en politikontroll, vil den videre håndteringen skje mellom den staten som publiserte etterlysningen, og staten hvor vedkommende ble kontrollert. Samarbeidet er forpliktende på den måten at deling av informasjon skjer etter gitte regler. Interpol er som nevnt bare en kanal, og ikke et selvstendig politiorgan. 3. Hvordan kan Norge være pådriver for at en utlevering blir effektuert? - Generelt vil dette skje ved utveksling av informasjon gjennom Interpol-samarbeidet, og gjennom diplomatisk kontakt mellom statene. 4. I hvilken grad har et lands myndigheter ansvar for en effektuering av en utlevering når det er gjelder to land som ikke har utleveringsavtaler med hverandre? Så lenge det ikke foreligger en avtale om utlevering, vil det være helt opp til det staten hvor den etterlyste befinner seg, å avgjøre spørsmålet om utlevering. Hvis det derimot foreligger en avtale om utlevering, ligger det en forpliktelse i dette. Norge er for eksempel part i den europeiske utleveringskonvensjonen av 1957, som inneholder regler om vilkår for utlevering, og når utlevering ikke skal skje. Norske interne regler for utlevering, som Utleveringsloven av 1975, vil være i tråd med de internasjonale avtalene som er inngått.

Babacar Sarr (t. v.) på sin første trening med den russiske klubben FK Jenisej Krasnojarsk på treningsleir i Belek i Tyrkia i februar, én uke før den første ankesaken var berammet. Foto: Twitter / FK Jenisej Krasnojarsk

- Kan ikke sende kommandosoldater

- Det virker som om han ikke har tenkt å godta at oppgjøret kommer, og at han må ta konsekvenser av sine handlinger. Han må uansett møte i retten for å få saken avklart. Det er virkelig rart at han later som ingenting og bare spiller fotball, sier Elden oppgitt.

Både han og den fornærmede kvinnen fortviler.

- Norge kan ikke sende kommandosoldater til Saudi-Arabia for å hente ham. Samtidig har vi et Interpol-system. Hadde det fungert på en fornuftig måte så hadde han blitt utlevert til Norge.

- Hva har det å si for din klient at han ikke møter til rettssaken?

- Da blir saken utsatt enda engang, og hun blir utsatt for belastningene rundt denne voldtektssaken i enda lengre tid. Hun baserer seg på at saken skal avsluttes, og at Sarr dukker opp.

- Min klient har det kjempetøft. Hun gjenopplever voldtekten gang etter gang, og livet hennes har stått i stampe når det gjelder å få behandling. Slik vil det være frem til denne saken er avgjort. Hennes liv har stått stille mens han spiller fotball.

- Er det realistisk at han vil kunne bli utlevert til saken som er berammet 1. oktober?

- Jeg er sterkt i tvil om at utleveringsprosessen virker før oktober, men vi får håpe at han kommer slik han har lovet.

Nettavisen har ved gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra president i Damac FC, Saleh Al Shahrani og Fahad Jubran, som tituleres som «professional manager». De sier begge til Nettavisen at de ikke kjente til voldtektsrettssaken, men unnlater å svare på en rekke av våre andre spørsmål.

- Saken har høyeste prioritet

Sarrs forsvarer, Jørgen Løvdal, kan ikke garantere for noe. Han vil ikke besvare spørsmål om hvilken kontakt han har hatt med sin klient, eller om de i det hele tatt har hatt kontakt.

- Det gjenstår å se om han møter. Om han blir utlevert er påtalemyndigheten nærmere til å svare for. Jeg har ikke mottatt noen informasjon i den retning, skriver Løvdal i en SMS til Nettavisen.

Statsadvokat i Møre og Romsdal, Ingvild Thorn Nordheim, bekrefter at norske myndigheter har fått lokalisert Sarr i Saudi-Arabia gjennom Interpol-systemet. Men det er lite norske myndigheter kan gjøre enn å vente.

- Vi har ikke mulighet for å pågripe ham uten bistand fra lokale myndigheter. Og en utlevering kan ikke skje uten at det er foretatt en pågripelse. Vi har etterlyst ham internasjonalt, med pågripelsesbegjæring, og saken har høyeste prioritet. Vi har tett kontakt med Interpol gjennom Kripos her i Norge, sier Nordheim til Nettavisen.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim (arkivfoto). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dersom Sarr pågripes i Saudi-Arabia må Norge begjære ham utlevert gjennom diplomatiske kanaler i Justisdepartementet.

- Elden sier han varslet politi og påtalemyndighet om den situasjonen partene nå står i, med en tiltalt som muligens ikke møter i rettssaken. Hvorfor ble det ikke vurdert inndragelse av pass, eller varetektsfengsling, da han reiste til Russland, som ikke har utleveringsavtale med Norge?

- Det hele er forferdelig trasig. Men den gangen hadde han en frifinnende dom i straffedelen av saken, og han befant seg i Molde. Før overgangen til Russland var klar hadde vi hørt rykter om at han var aktuell for en klubb der borte. Hans forsvarer (som den gangen var Mette Yvonne Larsen, red. anm.) fortalte oss også at hennes klient ønsket å legge saken bak seg, og vi ble fortalt at de skulle møtes i Oslo i forkant av ankesaken i februar, sier Nordheim.

- På det tidspunktet vurderte vi det ikke som at det var en unndragelsesfare. Den ble hvert fall ikke vurdert som reell. Nå står vi i en situasjon der han har vært i Russland, og befinner seg i Saudi-Arabia, og har unnlatt å svare på våre og forsvarers henvendelser.

Advokat Jørgen Løvdal representerer Babacar Sarr. Foto: Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & co.

Agent lover å bidra

Hun forteller at lagmannsretten heller ikke har lykkes med å få kontakt med den tidligere Molde-spilleren.

- Det er ingen tvil om at Sarr nå bevisst unnlater å svare på henvendelser.

Den omstridte fotballagenten Jim Solbakken, som skal ha representert Sarr tidligere, skal ikke lenger ha kontakt med proffspilleren.

- Hvis du sjekker med påtalemyndigheten kan de bekrefte at jeg i dialog med dem har gitt den kontaktinformasjonen jeg har på spilleren, og hans nye agent. Jeg har lovet å forsøke med å bidra til at han skal møte, som jeg også gjorde sist gang, og mener han bør møte. Men jeg har ikke hatt kontakt med ham siden juni, skriver Solbakken i en SMS til Nettavisen.

Den omstridte fotballagenten Jim Solbakken. Foto: Chris Fairweather/huw Evans Agency (NTB scanpix)

Han har tidligere hevdet at han ikke representerte voldteksanklagede Sarr. Men i slutten av juni la fotballmagasinet Josimar frem dokumentasjon som tydet på noe annet.