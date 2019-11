Elden tok opp NAV-feiltolkningen i 2017 - ble ikke hørt

Advokat John Christian Elden tok opp feiltolkningen av EØS-regelverket i en NAV-sak som ble behandlet i Høyesterett i 2017. – Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema for retten, sier han til VG søndag kveld.

Mandag ble det kjent at NAV har praktisert EØS-regelverket feil siden 2012. I årene etter kan uskyldige, som har mottatt sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger (AAP), ha blitt feilaktig dømt.

Advokat John Christian Elden skal ha tatt opp feilen i en rettsak allerede i 2017:

– Retten ville ikke diskutere denne problematikken. Jeg fikk beskjed om at det ikke var tema, da ankesaken ikke skulle ta stilling til skyld - bare straff, sier Elden til VG.

– Da jeg stilte spørsmål om retten var sikre på at forholdene var straffbare, fikk jeg beskjed om at det ikke var et tema for Høyesterett.

Høyesterett dømte mannen til 75 dagers ubetinget fengsel for grovt uaktsomt trygdebedrageri, skriver VG.