Eldre kvinne banket og forsøkt ranet i Oslo

- Det skal ikke være slik at jeg ikke kan gå ut etter at det blir tussmørkt.

- Jeg ønsker å stå fram for å vise hva som skjer når man gjør slikt med andre. Det skal ikke være slik at jeg ikke kan gå ut etter at det blir tussmørkt, sier kvinnen til Nettavisen.

I samråd med kvinnen har vi ikke skrevet navnet hennes.

Natt til søndag ble den eldre kvinne slått helseløs og trolig forsøkt ranet i Oslo. Hvem som gjorde ugjerningen er ukjent. Politiet etterforsker saken og en nabo, med tillatelse fra kvinnen, har lagt ut bilde av henne på Facebook med spørsmål om noen har sett noe.

Husker ingenting



Politiet ber personer som kan ha sett noe i boligområdet Karlsrud/Lambertseter/Ekeberg sørøst i Oslo en gang mellom 02 og 05 søndag 4. november, om å ta kontakt.

KVINNE OVERFALT: Denne kvinnen ble overfalt mellom Lambertseter og Ekeberg natt til søndag 4. november.

- Jeg husker ingenting, sier kvinnen til Nettavisen. Hun hadde vært på besøk hos venner og skulle som vanlig gå hjem. Hun forteller at hun er forsiktig med alkohol, og at hun liker å spasere hjem etter besøk hos venner for å få en gåtur.

Det siste hun husker, er at hun gikk forbi Rema på Karlsrud.

Dagen etter våknet hun opp blodig og forslått hjemme i boligen rett nord for Ekebergsletta.

- Jeg fikk sjokk da jeg kom på badet og så meg i speilet, forteller kvinnen til Nettavisen. Utpå ettermiddagen søndag, gikk hun ut og møtte naboen.

- Han begynte å gråte da han så meg, sier kvinnen. Denne naboen tok bildet og la det ut på Facebook.

Hans kone kjørte henne til legevakten der politiet også møtte opp for å avhøre kvinnen.

Kvinnen hadde store kutt over øynene og brudd i ansiktet, og har denne uken blitt operert på sykehus.

- Jeg hadde også fått revet neglene, og hadde sår på knokene og i håndflaten så det er tydelig at jeg har kjempet imot, sier kvinnen.

VED EKEBERG: Kvinnen var på vei fra Lambertseter til sitt hjem i nordenden av Ekebergsletta da hun ble overfalt. Det er uvisst akkurat hvor hun ble ranet.

Eiendeler funnet



Siden søndag har flere av kvinnens eiendeler blitt funnet, men hun husker fremdeles ingenting om hva som har skjedd.

På Facebook og på andre nettsteder har personer spekulert i at kvinnen har blitt utsatt for vold av innvandrere.

- Jeg ønsker ikke å være med på slik stigmatisering. Jeg husker ikke hva som har skjedd. Han som opererte meg var en av våre nye landsmenn. Det jeg er opptatt av, er at vi alle skal bry oss om hverandre, sier kvinnen.

Hun håper derfor at de som har gjort dette mot henne, og andre som har overfalt noen, skal se bildet av henne til skrekk og advarsel.

Mest sett siste uken