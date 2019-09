Elektriker ringte Anne-Elisabeth Hagen 34 minutter etter siste livstegn - fikk ikke svar

Nye opplysninger fra vitne som skulle vært hjemme hos Hagen-familien.

En elektriker forteller til VG at han ringte Anne-Elisabeth Hagen klokka 09.48 den 31. oktober, men at han ikke fikk svar. Tidspunktet er 43 minutter etter en telefonsamtale den savnede tok til et familiemedlem og som ifølge politiet er siste livstegn fra kvinnen.

Anne-Elisabeth Hagen ble ifølge politiets teori drept eller bortført i tidsrommet etter telefonsamtale hun tok klokka 09.14 og fram til ektemannen Tom Hagen varslet politiet samme dag klokka 14.10.

- Jeg ringte Anne-Elisabeth klokken 09.48, men jeg fikk ikke svar. Jeg stusset over det, fordi vi hadde en avtale om at jeg skulle bytte lampene på kjøkkenet hennes, sier elektriker Tommy Skansen til VG.

Elektrikeren har tidligere informert politiet om sin kontakt med Hagen-familien.