Elendig vær i denne landsdelen betyr varme og sol for andre

Nå blir det varmt og godt på Sør- og Østlandet, men det er bedring i sikte for resten av landet også.

Torsdag formiddag er det mye som tyder på at det kan bli veldig fine temperaturer på Sør- og Østlandet fremover. På Yr.no har man noe som heter «sannsynlighetsvarsel», et verktøy som viser hvordan været mest sannsynlig blir fremover. Her kommer det blant annet frem at det er 30 prosents sjanse for 22 grader i Oslo i starten av kommende uke:

VARMT: Sannsynlighetsvarselet for Oslo åpner for 22 grader mandag. Foto: Skjermdump (Yr.no)

Da Nettavisen ringer Meteorologisk institutt er ikke de like håpefulle, men at det blir relativt varmt kan de slå fast:

– Den neste uken så ser det ut til at det ikke blir så aller verst temperatur på dagtid, med rundt 17-18 grader. Er vi heldig så får vi kanskje opp mot 20 enkelte steder, sier statsmeteorolog Martin Granerød til Nettavisen.

Fønvind

Grunnen til det relativt varme septemberværet må man lenger vest for å finne:

– Det skyldes at de neste dagene så er det skikkelig høstvær på Vestlandet, med vestavind, lavtrykk, regn og regnbyger, sier meteorologen.

– Samtidig betyr vestavind at Østafjells ligger i le, og med denne typen vind i høyere luftlag får man en fønvindeffekt, forteller Granerød.

Luftmassene kommer inn fra vest, tømmes for regn, før den tørre luften varmes fort opp igjen når den kommer på motsatt siden av fjellet, forteller meteorologen.

Det er områdene litt innenfor kystområdene som vil få det aller varmeste været.

– Drammen for eksempel har jo allerede hatt et par dager med høye temperaturer. Det er områder som Buskerud, Telemark og Oppland som ligger godt an til å få de beste temperaturene, tror jeg.

Samtidig er det også kaldt om natten flere steder:

Varselet om fønvind gjelder først og fremst fra mandag av.

Vestlandet og nordover

– Fra Vestlandet og nordover blir det rett og slett høstlig stemning fremover. Det er lavtrykksaktivitet i Norskehavet som presser inn fuktig luft, sier Granerød

Her kan det samtidig komme inn en høytrykksrygg på tirsdagen, som gjør at det ikke blir så aller verst likevel. Yr.no har for eksempel 23 grader og oppholdsvær på sitt langtidsvarsel for tirsdag:

– Men det er foreløpig ganske usikkert. Der vil man nok først og fremst få pålandsvind og nedbør, men det som kan skje med en slik front er at det forbigående kan bli ganske kraftig sørøstlig vind, og da kan man også få fønvind også på Vestlandet, sier Granerød til Nettavisen.

I Nord-Norge blir det heller ikke spesielt sommerlig i dagene som kommer:

– Her blir det regn og regnbyger langs kystområdene i Nordland, Troms og Vest-Finnmark, men i Øst-Finnmark blir det perioder med penere vær de neste dagene, lover Granerød, før han legger til:

– Men mot slutten av denne uken ser det ut til å bli regnvær også her.