Elever bedt om å hylle Slagsvold Vedum

- Det var idiotisk. Det er politisk sensur, sier en av elevene.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum besøkte fredag Brønnøysund videregående skole i Nordland, og før besøket fikk elevene klar beskjed om å hylle partilederen.

«VIKTIG: Han er en av våre støttespillere, så han skal vi heie på og klappe inn. Ingen buing. Dette er kjempeviktig. Lykke til!», skrev skolen i en tekstmelding til elevene, som Nettavisen har fått tilgang til.

OPPFORDRING: Her er sms-en som ble sendt til 465 elever ved Brønnøysund videregående skole, der de blir bedt om å hylle Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Privat

Bakgrunnen for oppfordringen var at fylkesrådet i Nordland har bestemt å legge ned to av fagene ved skolen, teknikk- og industriell produksjon og restaurant- og matfag. Det ville skolen markere, siden Senterpartiet sitter i fylkesrådet som dagen før bestemte å legge ned fagene.

«Alle elevene får fri fra undervisningen for å være med på dette. Undervisningen starter igjen når lederen av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, har gått inn», sto det videre i sms-en.

- Det er idiotisk

Oppfordringen har skapt sterke reaksjoner blant elevene. En av elevene, som er med i Rød Ungdom, kaller det politisk sensur.

- Det syntes jeg var idiotisk. Det er ytringsfrihet i dette landet, og så skal de begynne å sende ut en slik melding om at vi skal heie og ikke bue, sier Aleksander Sund i Rød ungdom til Nettavisen.

- Er det mange elever som har reagert?

- En god del medelever kom til meg og reagerte på det, siden jeg er i elevrådet og de mente jeg kunne ta det opp, sier Sund.

Den unge politikeren forteller at de selv hadde planer om å demonstrere mot Senterpartiets nedleggelse av fagene under Vedums skolebesøk.

- Planen var å få laget plakater og få snakket med ham, men så fikk vi melding om at vi ikke måtte bue og vise motstand mot Senterpartiet, sier Sund.

Rektor beklager

Saken ble først omtalt av Brønnøysund Avis, der rektor beklager ordlyden.

- Jeg ser at siste del av meldingen er uheldig. Det er opp til den enkelte elev å ha sin formening om hvem som er støttespillere eller ikke, sier rektor Sylvi Halseth til avisen.

Sund sier elevene ikke har fått noen beklagelse utover dette.