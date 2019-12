Elever blir voldstruet til å gi fra seg dyre merkeklær

Flere politidistrikter har den siste tiden fått mange meldinger om tyveri av dyre klær fra skoler.

Jakker for 10.000 kroner, airpods og dyre luer er blant gjenstandene som har blitt stjålet.

Det var TV 2 som først meldte om saken.

Merkene på dyre jakker blir klippet av, mens de henger inne på skolens område. Merkene blir deretter solgt videre og sydd på billigere jakker.

Nylig ble problematikken med tyveri tatt opp i FAU-møte, hvor det også skal ha kommet fram historier om at elever har blitt truet på Snapchat til å gi fra seg dyre merkeklær for å unngå å bli banket opp.

- I sjokk

Rektor Trude Bøe ved Spikkestad ungdomsskole i Røyken i Buskerud forteller til TV 2 at hun er helt i sjokk:

– Det økende psykiske presset som de unge utsettes for, gjør at mange ungdommer strever. Vi må jobbe veldig hardt for at elevene skal ha fokus på læring. Denne trenden gjør meg urolig, vi vil jo ikke at det skal være slik, sier Bøe.

Formann i elevrådet på Spikkestad ungdomsskole, Vegard Geicke (15), er skremt av trenden.

– Det er skremmende at medelever blir truet med bank om de ikke gir fra seg dyre merkeklær. Jeg er usikker på hva annet vi kan gjøre med problemet, enn å oppfordre elevene til å ikke gå med de dyreste plaggene på skolen, sier Geicke til kanalen.

Tar grep

Ved andre skoler har man så store problemer med tyveri at skoleledelsen har sett seg nødt til å ta grep.

Etter flere tyverier ved Fagerborg skole i Oslo innføres nå nye rutiner, som nettopp går på tiltakene som elevrådsformannen på Spikkestad nevner.

Elevene blir nemlig oppfordret til å droppe å ta med Airpods, solbriller, kontanter og dyre luer på skolen.

- Vær påpasselig

Politileder Ann-Gørild Kjeldsen i Oslo politidistrikt sier at de kjenner til problemet, og ber elever være påpasselig med verdigjenstandene deres:

– Vi ser at mange slenger fra seg dyre gjenstander i alle retninger. Når du legger fra deg PC-en lett tilgjengelig, er det lett at den stjeles. Selv om vi ønsker et samfunn hvor man kan legge fra seg ting, uten at det blir borte, sier Kjeldsen.