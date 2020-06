Elever som sliter, får fast tilbud i Oslo

Oslo kommune vil ha en fast ordning med 11. klasse til elever som sliter på skolen. Et slikt tilbud anbefales ikke nasjonalt.

I to år har Oslo kommune testet ut ordningen der elever med lavt karaktersnitt fra 10. klasse får mulighet til å ta et 11. skoleår på Kuben videregående skole.

Målet er å gjøre elevene mer forberedt på videregående skole, både faglig, sosialt og emosjonelt.

Nå blir ordningen permanent, skriver Aftenposten.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier de gjør et 11. skoleår på Kuben permanent fordi de ser at det er vellykket.

Testordningen har omfattet elever i fire bydeler i Groruddalen. Når tilbudet blir en fast ordning utvides det også til å gjelde elever fra bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo.

Det regjeringsnedsatte Lied-utvalget anbefaler imidlertid ikke et 11. skoleår. Utvalget mener elever som sliter, heller bør styrkes i basisfag, samtidig som de begynner første skoleår i videregående, for at de etter hvert skal ta igjen kullet sitt og følge det vanlige skoleløpet.

