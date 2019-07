Elever står fortsatt uten gyldig vitnemål

Utdanningsdirektoratet avslo søknaden om å få dispensasjon om å få gyldig vitnemål, etter at skolen gjorde en feil.

Totalt må seks elever sette utdanningsplanene sine på vent. Søknadene om å få dispensasjon ble avslått onsdag, skriver TV2.

– De er nå behandlet, og vi avslår søknaden om dispensasjon fra vitnemålskravene. Elevene har feil fagkombinasjon og oppfyller derfor ikke kravene som er fastsatt i fag- og timefordelingen, skriver Trine Oskarsen, seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet, i en e-post til TV 2.

Beklager

Seks elever ved Sørumsand VGS i Akershus får ikke gyldig vitnemål i sommer. Skolen skylder på bruk av feil dataprogram for å sjekke om valgfagene var gyldige.

– Dette er en feil vi beklager på det sterkeste. Det er skolens ansvar, sa assisterende rektor Per Grahn til VG da saken ble kjent i slutten av juni.

Feilen har til sammen rammet tolv elever på VG3, som går påbygg til generell studiekompetanse. De hadde valgfagene lyddesign eller bildedesign. Fag som de aldri skulle fått godkjent som en del av sitt skoleår.

Feil bruk av dataprogram

Seks av elevene får ikke vitnemål, mens de andre seks må ta et ekstra fag til tross for at ale har gjennomført skoleløpet som planlagt.

– Vi har brukt en database som kartlegger elevenes fagsammensetning, så man skal kunne avdekke feil og rette dem. Det som er beklagelig er at vi har benyttet feil kontrollmotor, sa Grahn.