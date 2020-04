Elin (35) er adoptert fra Sør-Korea. Nå føler hun seg utsatt for korona-hets: - Jeg har aldri opplevd slik rasisme før

I alle år har de blitt sett på som «flinke og pliktoppfyllende». Nå opplever adopterte fra Øst-Asia korona-rasisme.

- Hold avstand din jævla kineser! Jeg vil ikke bli smittet og det må du respektere!

Kommentaren ble slengt til 35 år gamle Elin Joojung Berg Moen. Hun er adoptert fra Sør-Korea og har aldri før opplevd negativ rasisme - før koronakrisen.

- Jeg har heller opplevd det omvendte. At jeg skal være kjempegod i matte og bli lege eller ingeniør, forteller hun til Nettavisen.

Men sist uke var hun i en matbutikk. Der forteller hun at hun ble skjelt ut av en mann i 50-årene som altså ba henne holde avstand på grunn av smittefare.

Les også: Ga bort yachtferie til 440.000 kroner til eks-ordfører

- Truende

- Han oppførte seg veldig truende. Kalte meg drittkjerring og andre ting, sier Moen.

- Han gikk også til en av de ansatte i butikken, og ba ham holde et øye med meg fordi jeg var kineser og dermed en smittefare. Han kunne helt fint snakke oppi ansiktet til den butikkansatte, men å gå forbi samme butikkhylle som meg, var helt uakseptabelt.

- Det var heller ingen i butikken som reagerte på mannens oppførsel, sier Moen.

Dette var ikke første gang hun opplevde en negativ reaksjon på utseendet sitt, etter at koronapandemien spredte seg fra Kina til Europa.

Hun opplever at enkelte i dag holder ekstra avstand til henne, og at hun får stygge blikk.

Les også: Psykolog: Dette er den vanligste grunnen til utroskap (+)

Måtte slutte med munnbind

Moen forteller at hun de siste fem årene har bodd i Sør-Korea, og lært å bruke munnbind for å ikke smitte andre. Da koronakrisen startet, var der derfor naturlig for henne å bruke munnbind. Det måtte hun slutte med, fordi hun fikk mange stygge blikk.

Elin Joojung Berg Moen (35) er adoptert fra Sør-Korea. Foto: (privat)

- I Norge er vi veldig privilegerte. Er du syk, så kan du være hjemme. Andre land har ikke de samme sosiale støtteordningene. Derfor blir det enda viktigere å ta hensyn til andre, og ikke smitte hverandre. Så lever de jo tettere på hverandre, iallfall i de store byene, forklarer Moen om hvorfor man bruker munnbind i Asia.

Flere har opplevd «korona-rasisme»

Guro Jansdotter Skåre er leder i Kinaforeningen, en forening for familier som har barn (og voksne) som en gang ble adoptert fra Kina. Hun sier til Nettavisen at flere adopterte barn har hatt negative opplevelser etter koronautbruddet.

- Jeg har fått åtte historier fra mødre nå i det siste. Det er snakk om vitsing og negative kommentarer om koronasmitte. Folk som peker og roper «korona». En jente, som gikk tur med hunden sin, ble spurt av en voksen, litt eldre mann, om hun gikk tur med kinamaten sin, forteller Skåre til Nettavisen.

Hun påpeker at dette er barn og unge som har vokst opp med norske foreldre og norsk kultur, og som ikke har opplevd noen annen kultur.

- Det jo sånn at adopterte barn født i land med mørkere pigment enn den originale norske, kan utsettes for tradisjonell rasisme, men jeg har fått lite tilbakemeldinger om det i vår gruppe for adopterte barn fra Kina, før nå, sier Skåre.

Artikkelen fortsetter under spørreundersøkelsen.

Vant til «omvendt rasisme»

- Vi har heller opplevd en form for «omvendt rasisme», der barna våre blir stemplet som «søte, flinke, snille og greie», før man blir kjent med dem, sier hun.

Det er vondt og sjokkerende for de adopterte å oppleve kommentarer som gir dem en opplevelse av ikke å høre til i Norge.

- Å bli påført en utfordring på egen personlig identitet tror jeg er mer utfordrende enn mange i Norge forstår.

Les også: Norge har valgt korona-strategi nesten helt uten debatt. Vi har vært mer opptatt av å latterliggjøre svenskenes valg

- Å dra en vits om korona er kanskje ikke vondt ment, men det bygger opp en rettferdiggjøring av å snakke om «oss» og «dem». Dette splitter samfunnet, sier Skåre.

- Det er overraskende at også de barna som fullt og helt er norske, men som har gener fra et annet land, blir utsatt for dette. Den eneste forklaringen jeg kan komme på, er at noen er uendelig stupide og lite opplyste. I verste fall kan sånne mennesker utvikle et helt grunnløst hat og onde handlinger kan bli resultatet, sier hun.