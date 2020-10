Elkjøp advarer mot svindel: - Ikke lett å se forskjell

- Slett meldingen!

Det har skjedd før, og nå skjer det igjen: Elektronikkjeden opplever nå en ny storm med falske SMS-er i omløp.

- Vi har fått flere henvendelser om dette siste forsøket, og det viktigste vi gjør nå er å informere i de kanalene vi kan for å sikre at kundene våre ikke lar seg bli svindlet. Det kommer stadig nye og mer kreative løsninger, som gjør at det ikke alltid er like enkelt å se forskjell på hva som er reelt og hva som er svindel, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge i en melding.

Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef for Elkjøp Norge. Foto: Elkjøp

- Kan med trygghet vite at dette ikke kommer fra oss

Ifølge Elkjøp kan meldingene inneholde utenlandske nummer, skrivefeil og lenker til andre sider enn elkjøp.no.

- Dersom man blir sendt til en annen nettside, blir bedt om å oppgi kredittkortnummer for å vinne en premie, kan kundene våre med trygghet vite at dette ikke kommer fra oss.

- Vi råder alle til å være oppmerksomme, slette sms-er og e-poster som ser mistenkelige ut. Skulle man være så uheldig at man har registrert kontaktopplysninger på en side man senere ser ikke er oss, råder vi til å kontakte banken og sperre sin konto med en gang, forteller Schøyen Bergly.

Ifølge Elkjøp er en melding som de nå har oppdaget som følger:

«Elkjop har valgt telefonen din (NUMMER). Velg ditt produkt: link til nettside."»

Gjentagende problemstilling

Svindelforsøk med utsending av falske meldinger om at man har vunnet konkurranser, trukket ut til spesielle hendelser - eller at det har oppstått kontoproblemer er gjentagende problemer både på SMS og e-post.

Svindlere bruker gjerne kjente merkevarer i slike forsøk.

Det å motta meldingene i seg selv er ikke farlig, men hva du gjør når du trykker på lenkene kan føre til problemer.

Norsis gir en rekke råd i sin veileder om såkalt Smishing, eller SMS-svindel. Følgende kan være generelle tegn på svindelforsøk:

Avsenderen kontakter deg på en måte som er uventet, eller om noe uventet.

Innholdet er for godt til å være sant.

Det gjøres forsøk på å få deg til å tro at det er dårlig med tid, det skapes en følelse av hastverk.

Det spilles på frykt, følelser eller tillit for å få deg til å utføre noe.

Det gjøres forsøk på å få deg til å omgå sikkerhetsrutiner du normalt forholder deg til.

