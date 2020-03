Elkjøp og Komplett opplever kraftig pågang:  - Penger frigjøres når folk ikke kan reise på ferie

Korona-situasjonen er ikke dårlige nyheter for alle.

Med kraftige oppfordringer om å bruke hjemmekontor, og stengte skoler over hele landet, er det i disse dager mange som har behov for å oppgradere datautstyret sitt hjemme.

- Markant økning

Både Norges største elektronikkkjede og Norges største nettbutikk melder nå om om et markert oppsving i salget:

- Akkurat nå ser vi en markant økning i salg av utstyr som er i kategorien hjemmekontor, med produkter som skjermer, PC-mus og tastatur. Vi ser også en økning i salget av gamingutstyr og produkter for matoppbevaring, sier kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly, til Nettavisen.

- Frigjør penger fra ferie

Også hos Komplett merker de nå at folk jobber hjemmefra.

- Vi har merket en markant økt etterspørsel etter skjermer og datautstyr. Vi ser også at bedrifter som bestiller varer oppgir private adresser for levering, sier kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Komplett til Nettavisen.

Hun mener at situasjonen gjør at folk kan ta seg friheter de vanligvis ikke hadde planlagt:

- Nå som Norge i realiteten er stengt ned for svært mange tror vi at Komplett kommer til å tydelig merke et sterkere salg. Når nordmenn ikke lenger reiser på ferie eller blir tvunget til å være hjemme, frigjøres penger som kan brukes til å kjøpe for eksempel nytt fjernsyn og trådløse høyttalersystemer, sier hun.

Hun påpeker at tiltakene mot Covid-19 gjør at transportselskapene har innført strengere rutinger som kan bety noe senere varelevering.

Posten: - Alt går som normalt

Kommunikasjonssjef Kenneth Pettersen i Posten opplyser til Nettavisen at situasjonen for selskapet er normal drift.

- Akkurat nå går alt som normalt her. Det er innført en del ekstraordinære renholdstiltak. Blant annet vil det nå ikke være noen berøring ved overlevering av varer hjemme, sier Pettersen.

- Det kan også være greit å vite at akkurat nå går vareflyten både mot Italia, USA og Kina som vanlig.

Han sier at de overvåker situasjonen kontinuerlig.