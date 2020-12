Ella (9) antas å være den første i verden med denne offisielle dødsårsaken

Jenta bodde bare et steinkast unna én av Londons mest trafikkerte veier. Nå har rettsmedisinerne konkludert dødsårsaken syv år etter dødsfallet.

Ni år gamle Ella Kissi-Debrah ble rammet av utallige astmaanfall og hadde nærmere 30 sykehusbesøk i en treårsperiode før hun til slutt døde i februar 2013.

En rettsmedisinsk undersøkelse fra 2014 konkluderte med at akutt åndedrettssvikt var dødsårsaken. En ny rettsmedisinsk undersøkelse seks år senere har nå tilsidesatt den gamle dødsårsaken. Grunnen er at det har framkommet nye bevis som viser at jenta bodde i et område med svært høye nivåer av luftforurensning.

Dødsårsak

En to uker lang rettsmedisinske gjennomgang i en britisk domstol - en såkalt «Coroner's Court» som har ansvar for å granske årsak og omstendigheter rundt noens dødsfall - har nå konkludert med at luftforurensning var en medvirkende årsak til at Ella døde.

- Jeg konkluderer at Ella døde av astma med eksponering for ekstrem luftforurensning som medvirkende årsak, uttalte rettsmedisiner Philip Barlow, ifølge Sky News.

- Jeg akter å registrere dødsårsak som 1a) akutt åndedrettssvikt, 1b) alvorlig astma og 1c) eksponering for luftforurensning, sa Barlow.

Ella er dermed antatt å være den første personen i verden som står oppført med luftforurensning som dødsårsak, melder CNN.

Jenta bodde i Lewisham sørøst i London, knapt 25 meter unna South Circular Road, som er én av metropolens mest trafikkerte veier.

Antas å være den første i verden

Organisasjonene Asthma UK og British Lung Foundatio hevder Ella er den første personen i verdenshistorien som får luftforurensning oppgitt som offisiell dødsårsak.

Ella led av alvorlige astma som forårsaket flere tilfeller av hjerte- og åndedrettsstans.

Moren til Ella, Rosamund Adoo-Kissi-Debrah, var ikke klar over risikoen for at luftforurensning kunne utløse anfall og forverre datterens astmatilstand mens Ella ennå var i live.

- Jeg visste om eksos, men ikke noe annet, sa moren i en uttalelse, ifølge The Guardian.

Rettsmedisiner Barlow uttalte at Ellas mor aldri fikk tilstrekkelig informasjon om helserisikoene ved luftforurensning, og hvordan det kan forverre helsesituasjonen for astmatikere.

- Hvis hun hadde fått denne informasjonen, ville hun kanskje ha handlet i en retning som kunne ha forhindret Ellas død, sa rettsmedisineren.

- I løpet av hennes (Ella red.anm.) sykdom fra 2010 til 2013 ble hun eksponert for nivåer av nitrogendioksid og svevestøv som overstiger retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO), uttalte Barlow.

- Hovedkilden til eksponeringen var utslipp i trafikken, sa Barlow.

- En folkehelsekrise for våre barn

Borgermester Sadiq Khan i London omtaler kjennelsen som en milepæl.

- Giftig luftforurensning er en folkehelsekrise, spesielt for våre barn, sa Khani en uttalelse denne uken.

- I dag må være et vendepunkt, sånn at andre familier slipper å lide den samme hjerteskjærende skjebne som Ellas familie, sa han.

I en rapport fra 2018, som er utarbeidet av professor Stephen Holgate ved University of Southampton, ble det påvist enormt høye luftforurensningsnivåer i området der Ella bodde.

Målestasjonen Catford, som var en drøy kilometer unna hjemmet til Ella, registrerte «konsekvent» høyere nivåer enn EUs godkjente nivåer i løpet av treårsperioden før Ella døde, ifølge nyhetsbyrået PA.

- Hvis vi ønsker oss en frisk generasjon inn i denne verden, så er vi nødt til å rydde opp i miljøet vårt, sa professor Holgate på en pressekonferanse etter den rettsmedisinske gjennomgangen.

Dødsfall og forurensning

En rapport som er publisert i legetidsskriftet The Lancet i 2017, slår fast at ni millioner dødsfall på verdensbasis i 2015 knyttes til forurensning. Rapporten «The Lancet Commission on Pollution and Health» er et samarbeid mellom The Lancet, Global Alliance on Health and Pollution (GAHP) og Icahn School of Medicine.

Den største risikofaktoren er luftforurensning som bidro til 6,5 millioner for tidlige dødsfall på verdensbasis i 2015.

Ifølge «The Lancet Commission on Pollution and Health» kunne 2265 dødsfall i Norge i 2015 knyttes opp mot forurensning. Dette tilsvarer 5,47 prosent av samtlige dødsfall i Norge (41.383 dødsfall) i 2015.

