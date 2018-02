Elleve demonstranter skutt av politiet i Rwanda

Promotion med annonselenker Interiørnyheter 2018

Elleve personer er døde etter at rwandisk politi aksjonerte mot flyktninger som demonstrerte mot kutt i matrasjonene, opplyser FN.

Politiet har opplyst at fem kongolesere ble drept og over 20 skadd i sammenstøtet sist torsdag. Konfrontasjonen kom etter flere dager med ikkevoldelige protester mot reduserte matrasjoner i flyktningleiren Kiziba vest i landet.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) sier i en uttalelse at dødstallet er steget til elleve.

– Denne tragedien kunne vært unngått, og den uforholdsmessige maktbruken mot flyktningene er uakseptabel. FNs flyktningkontor er sjokkert og foruroliget over tapet av flyktningers liv, sier Daniela Ionita i UNHCR.

En rekke andre personer er skadd, inkludert politifolk og ansatte i UNHCR. Åtte av flyktningene døde i byen Karongi, dit de hadde reist for å demonstrere utenfor kontoret til FNs matprogram. De tre andre døde i leiren, som huser 17.000 kongolesiske flyktninger. Situasjonen i Kiziba skal nå være roet ned, og UNHCR forventer å kunne gjenoppta arbeidet sitt tirsdag.

Over 173.000 flyktninger fra Kongo og Burundi lever i leirer i Rwanda. Mange av dem har vært der i over 20 år. Mangel på penger gjør at Verdens matprogram kuttet rasjonene i leirene med 10 prosent i november i fjor. I januar ble de kuttet med ytterligere 25 prosent.

UNHCR har bedt om 98,8 millioner dollar – drøyt 770 millioner kroner – til å finansiere innsatsen i Rwanda i år. Hittil har organisasjonen bare fått rundt 2 prosent av pengene.

