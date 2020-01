Elleve personer fikk øyeskader av fyrverkeri

Ti menn og en gutt ble skadet av nyttårsfyrverkeri, opplyser Haukeland universitetssjukehus.

Årets nyttårsfeiring resulterte i øyeskader hos elleve personer. Det er fem færre enn i fjor. Det melder overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus onsdag.

- Fire av de elleve er alvorlig skadet. Det vil si at man kan forvente betydelig reduksjon av synet. De sju andre har øyeskader som er moderat alvorlige. Ingen av de som er skadet rapporterer bruk av vernebriller da ulykken skjedde, sier Bull ifølge en pressemelding.

To av de som er skadet er tilskuere.

En ti år gammel gutt opplevde at en rakett gikk av rett foran ansiktet hans, men unngikk alvorlig skade på øyet fordi han hadde vernebriller. Denne hendelsen er ikke med i statistikken.

Politiet melder om flere hendelser knyttet til fyrverkeri.

Vest politidistrikt meldte 20 minutter over midnatt at de var blitt varslet om at en mann på Åstveit i Åsane hadde fått skader i ansiktet av fyrverkeri.

– Politi og ambulanse rykket ut. Mannen ble fraktet Haukeland sykehus med mindre skader i ansiktet, skriver politiet ifølge NTB.

I Lillestrøm fikk politiet tirsdag morgen tak i seks gutter ved Lillestrøm stasjon der det var avfyrt raketter innendørs på stasjonsområdet, meldte Øst politidistrikt.

Klokka 05 onsdag morgen kunne Øst politidistrikt opplyse at de hadde mottatt 18 meldinger om uvettig bruk av fyrverkeri i Østfold og Akershus siden klokka 22.

«Vi kan ikke se bort i fra at noen av garasjebrannene og branner i hekker har vært forårsaket av fyrverkeri. Det er heldigvis ikke meldt om personskader så langt», het det i meldingen fra Øst politidistrikt.

Hoppestadlia i Skien veltet en rakett under avfyring like over midnatt og antente en garasje innvending. Brannen ble slukket av melder som hadde pulverapparat, men brannvesenet var også på stedet og drev etterslukking, melder Sørøst politidistrikt.

Onsdag morgen kunne Sørvest politidistrikt melde om en travel natt: «Den var preget av vold, ordensforstyrrelser, slagsmål, bortvisninger, fester og branntilløp - herunder uvettig bruk av fyrverkeri», het det i oppsummeringen på Twitter.