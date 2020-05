Elleveåring skal ha blitt dyttet og truet med kniv på Begby

Politiet rykket onsdag kveld ut til Begby skole etter at en elleveåring skal ha blitt dyttet og truet med kniv av en eldre ungdom.

(Fredriksstad Blad): Det er fungerende krimsjef ved Fredrikstad politistasjon, Even Klund, som bekrefter hendelsen.

– Vi rykket ut med en patrulje i 19-tiden, etter informasjon om en hendelse der oppe. Da vi ankom stedet ble vi opplyst om at en elleve år gammel gutt skal ha blitt dyttet over ende, og deretter blitt truet med en kniv, sier Klund.

Les også: Mann til sykehus etter voldsepisode i Oslo

Leter etter gjerningsperson

Da FB var i kontakt med Klund torsdag morgen, var det foreløpig ikke kjent hvem som hadde truet.

– Vi har overlatt saken til ungdomsgruppa i politiet nå, og de kommer til å følge opp saken utover dagen, sier han.

Etter hva Fredriksstad Blad forstår, skal ikke den fornærmede gutten ha blitt fysisk skadet i hendelsen.

Hendelsen skal ha skjedd på skoleområdet til Begby skole. Fredriksstad Blad var torsdag i kontakt med Lars Fosse, leder av ungdomsavsnittet ved Fredrikstad politistasjon.

Han sier at det nå jobbes med identifisering av gjerningspersonen.

– For oss er dette en alvorlig sak. Vi har mottatt bilder, og har i tillegg snakket med flere vitner. Det jobbes nå med en identifisering av gjerningspersonen, og vi tror vi er på god vei, sier han.

Les også: Mann alvorlig skadd etter knivstikking i Asker

Blir kalt inn til avhør

– Hvordan går politiet frem når det er snakk om en antatt ung gjerningsperson?

– Vi etterforsker saken på vanlig måte, uavhengig av alder. Så blir det selvfølgelig en litt annen fremgangsmåte for avhør og lignende hvis det er snakk om unge personer. Men det ligger an til at vedkommende blir innkalt til et avhør i løpet av dagen eller kvelden, sier Fosse.

– Hvordan står det til med fornærmede?

– Han skal ikke være fysisk skadet, men det er klart at en slik hendelse påvirker en så ung gutt. Han ble skremt, sier Fosse.

Les også: Person knivstukket i Asker

Les flere saker fra F-B her!