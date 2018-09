Else Kåss Furuseth åpner dørene på dagen for forebygging av selvmord

- Alt for mange, og flest menn, tar sitt eget liv hvert år, sier statsminister Erna Solberg (H).

Mandag 10. september er det verdensdagen for forebygging av selvmord.

Årlig dør nær 800.000 mennesker som følge av selvmord, det vil si et menneske hvert 40. sekund.

Komiker Else Kåss Furuseth (37) åpner mandag dørene til sin leilighet på Adamstuen i Oslo. Hennes mor og bror har tatt livene sine, og Furuseth ønsker åpenhet rundt det vanskelige temaet.

- Hvert år er det fire ganger flere som dør i selvmord enn i trafikken, men vi hører ikke så mye om disse dødsfallene, skriver hun på Facebook.

Else Kåss Furuseth inviterer kjente og ukjente hjem til seg hele mandag 10. september.

Statsministeren: - Altfor mange tar livet sitt

Og dagen startet grytidlig, med statsminister Erna Solberg (H) blant gjestene:

- Else Kåss Furuseth inviterte til festival hjemme hos seg for å snakke om og mobilisere for arbeidet mot selvmord. Altfor mange, og flest menn, tar sitt eget liv hvert år. Vi må alle snakker mer om det som plager, lære mer om håndtering av vonde tanker og kjenne til lavterskeltilbudene som finnes. Takk foren viktig festival Else! Takk for fin musikk Daniel Kvammen, skriver statsministeren på sin Facebook-side.

- Be om hjelp

Else Kåss Furuseth utnytter dagen til fulle. Her er hennes timeplan:

Klokken 07.30: Åpning av festival! Prat og musikk med DANIEL KVAMMEN - FULLT



Kl 10: Prat med SIGRID BONDE TUSVIK - FULLT (Om å være en god venn når alt går AD UNDAS)



Kl 11: Prat og musikk med EVA WEEL SKRAM - FULLT



Kl 12: Prat med MORTEN RAMM - FULLT (Om å være en god venn når alt går AD UNDAS)



Kl 16: JODDSKI - FULLT



Kl 17: OSLO FAGOTTKOR - FULLT



Kl 18: PEDER KJØS - FULLT



Kl 19: Prat og musikk med MARIA MENA - FULLT



Kl 20: MORTEN MYKLEBUST - FULLT



Kl 2130: Festivalen ender med visning av programmet - FULLT

- Hvis du har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig, be om hjelp! Ring en venn, snakk med familien din, gå til fastlegen eller ring Mental Helses hjelpetelefon på 116 123.

Komikeren har hatt stor suksess med sitt stykke «Kondolerer», hvor hun åpner seg om selvmordene til hennes mor og bror.

