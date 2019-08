Elvestuen: - En katastrofal ødeleggelse

Verdens største regnskog står i brann. - Det kan ikke fortsette, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Verdens største regnskog står i brann. Brasil har registrert mer enn 72.000 skogbranner hittil i år. Dette er en økning på 84 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Det er en katastrofal ødeleggelse av regnskogen, og det kan ikke fortsette, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Nettavisen.

- Det er en veldig alvorlig situasjon fordi det er en dramatisk økning i avskoging. Antall branner har økt med 80 prosent siden i fjor, og vi har hatt en tredobling i avskoging i løpet av en måned. Det viser konsekvensene av at Brasil har endret målsettingene for sin politikk, sier Elvestuen.

KATASTROFAL ØDELEGGELSE: - Det er en katastrofal ødeleggelse av regnskogen, og det kan ikke fortsette, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Nettavisen. Foto: Heidi Schei Lilleås

Bare i juli måned forsvant 2.225 kvadratkilometer med skog i Amazonas, noe som er mer enn en tredobling sammenlignet med juli i fjor.

Tidligere denne måneden ble det kjent at Brasil har brutt avtalen som skal finansiere tiltak mot avskoging. Norge holder derfor tilbake 300 millioner kroner til Amazonasfondet.

«Kolonialistisk mentalitet»

Den franske presidenten Emmanuel Macron uttalte torsdag at skogbrannene i Amazonas utgjør en internasjonal krise og bør være prioritet på G7-toppmøtet i helgen. Uttalelsen ble imidlertid møtt med krass kritikk av Brasils president Bolsonaro, som mente forslaget minnet om en «kolonialistisk mentalitet».

- Det er bra at betydningen av regnskogen nå løftes opp som ett av de viktigste temaene internasjonalt, og at det kommer opp på G7-møtet, sier Elvestuen og legger til at Norge fortsetter arbeidet med å redusere avskoging med andre samarbeidsland.

SKREKKELIGE KONSEKVENSER: Forskeren Carlos Nobré sier at de pågående ødeleggelsene vil ha skrekkelige konsekvenser for Brasil og verden for øvrig. Foto: UNESCO/Youtube

Nå advarer én av Brasils fremste forskere om at internasjonalt press er eneste måten å stanse den brasilianske regjeringen fra å ta «en kurs mot selvmord» i Amazonas, skriver The Guardian.

Forskeren sier at de pågående ødeleggelsene vil ha skrekkelige konsekvenser for Brasil og verden for øvrig.

- Situasjonen er veldig ille. Det kommer til å bli forferdelig, sier seniorforsker Carlos Nobre ved Institutt for avanserte studier ved Universitetet i São Paulo til The Guardian.

Satellittbilde fra NASA, datert 20. august, viser skogbranner i deler av Amazonas i Brasil. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

- Et stort antall av disse brannene skyldes kulturelt press fra ministere. De presser fram avskoging fordi det er bra for økonomien. De som driver med avskoging føler at de er bymyndighet, sier Nobre til avisen.

Generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, har tidligere uttalt til Nettavisen at det er en klar sammenheng mellom økt avskoging og tiltredelsen av ny president i Brasil.

KLAR SAMMENHENG: Generalsekretær i Regnskogfondet, Øyvind Eggen, har tidligere uttalt til Nettavisen at det er en klar sammenheng mellom økt avskoging og tiltredelsen av ny president i Brasil. Foto: Regnskogfondet

- Dette kan forklares utfra en trend vi har sett i en periode. Interessant nok har det ikke skjedd vesentlige grep eller politiske endringer under president Jair Bolsonaro. Men det har oppstått en idé om straffefrihet for aktører som bedriver avskoging. Under Bolsonaro er det flere som tar seg til rette med rydding av skog for landbruksformål. Man ser også mer bruk av vold og trusler mot urbefolkningen og det er flere lykkejegere som tar seg til rette med å grave etter gull, sa Eggen.

Se video: Derfor påvirkes hele verden hvis Amazonas blir ødelagt:

«På kurs mot selvmord»

Nobre mener internasjonalt press kan være eneste utvei for å redde regnskogen.

- Jeg tror internasjonalt press er siste utvei for å hindre den brasilianske staten fra å begå selvmord i Amazonas, som vil ha forferdelige konsekvenser for klimaet og Brasil, sier Nobre.

Nobre hevder at avskogingen i Amazonas er på vei til å øke med mellom 20 og 30 prosent i år, og vil mest sannsynlig overstige 10.000 kvadratkilometer for første gang på ti år.

Forverret under Bolsonaro

Avskogingen i Amazonas har vært voldsom over lengre tid, men har forverret seg under president Jair Bolsonaro, som tiltrådte i januar. Bolsonaro anklages for å ha bevisst svekket miljøorganisasjonenes posisjon og heller gitt støtte til gruvedrift, landbruk og hogst i de sårbare områdene.

Norbe er én av forfatterne bak en studie som har forutsett at nedbryting i de sørlige, østlige og sentrale regionene i Amazonas vil nå et vippepunkt så fort 20 til 25 prosent av skogen er fjernet. Studien anslo at dette ville ta opptil 20 til 25 år. Men Nobre frykter at en når vippepunktet allerede innen fem år, dersom avskogingen fortsetter i samme hastighet.

RØYKLAGT: Dette satelittfotografiet viser flere branner i Amazonas. Foto: Satellite image ©2019 Maxar Technologies via AP

I sommer offentliggjorde Det brasilianske instituttet for romforskning INPE, som overvåker avskoging i Brasil, tall for avskoging hittil i år. De oppsiktsvekkende tallene viser at avskogingen har økt med hele 67 prosent i løpet av årets syv første måneder.

INPE har registrert en avskoging på 4.699 kvadratkilometer i år - nesten en dobling sammenlignet med forrige overvåkningsperiode da det var registret en avskoging på 2.810 kvadratkilometer, melder Reuters .

Spekulerer på straffefrihet

Videre sa Eggen at flere aktører spekulerer på at de på sikt vil få eierskap til landområder som de nå tar til seg på ulovlig vis.

- Man antar at de kutter skog ulovlig for kvegdrift og spekulerer på at de senere vil få eierskap til disse arealene. Forventninger til straffefrihet og spekulasjoner om at de vil få eierskap til arealer, er to faktorer til økt avskoging. Dette skyldes ny retorikk (fra Bolsonaro red.anm.) og ikke nye lover og regler, sier Eggen.