Elvestuen: Enig i at fluorsmøring bør forbys

Norge jobber internasjonalt for å få på plass et forbud mot fluormiljøgifter i skismøring, ifølge klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

De siste ukene har flere medier satt søkelys på miljø- og helsekonsekvensene av fluormiljøgifter i skismøring, både for dem som bruker smøringen og de som produserer den.

– I verste fall kan fluorsmøringen ha bidratt til kreft og dødsfall. I tillegg er dette et alvorlig miljøproblem, sa SVs Lars Haltbrekken i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

Han viste til at SV tirsdag foreslo å forby bruk av fluorsmøring på alle idrettsarrangement i Norge, også internasjonale, og han ville vite om Elvestuen støtter forslaget.

– Det jeg er helt enig i, er at vi må forby fluor, men da mange flere stoffer enn det som er i skismøring. Vi har gjennom flere år jobbet aktivt, innenfor det europeiske kjemikalieregelverket, for å drive fram et bredere forbud, sa statsråden.

– Det er vanskelig og krevende å lage egne, nasjonale forbud, fastslo Elvestuen.

Han viste videre til at ingenting står i veien for at Skiforbundet eller myndighetene kan ta initiativ til å stoppe bruken av fluor i smøring.

