Elvestuen vurderer å utfordre Trine Skei Grande i en åpen kamp på landsmøtet

Elvestuen åpner for kampvotering mot Grande

Ola Elvestuen ble torsdag vraket som nestleder i valgkomiteens innstilling til ny ledelse i Venstre. Nå åpner han for å ta over hele partiet, skriver VG.

– Jeg er ikke enig i den innstillingen som valgkomiteen har lagt fram. Fram mot landsmøtet vil jeg vurdere innstillingen. Jeg vurderer å utfordre en mer sentral posisjon enn den valgkomiteen har foreslått meg til, sier Elvestuen til VG.

– Det gjelder alle sentrale posisjoner, inklusive ledervervet. Men det er for tidlig å gi klare svar nå, bare noen timer etter at valgkomiteens innstilling er lagt fram, sier Elvestuen til VG.

– Det må en leder tåle

Torsdag ble Trine Skei Grande innstilt som Venstres leder videre, til tross for at dette ikke var et åpent ønske fra noen av fylkeslagene. Flere ønsket henne heller vekk.

– Det må en leder tåle, sa Grande da hun ble konfrontert med motstanden i NRKs Politisk Kvarter fredag.

– Jeg har vært lærer og vet at man ikke kan gå inn i et klasserom med 32 elever der alle synes du er kul.

Rotevatn og Raja innstilt som nestledere

Samtidig med innstillingen av Trine Skei Grande som leder, ble Sveinung Rotevatn og Abid Raja innstilt som nestledere. På spørsmål om det var en betingelse at de ikke utfordret henne som leder da hun tok dem inn i regjeringen, svarte Grande at hun bare har fulgt den klare beskjeden hun har fått om å fornye partiet.

– Hva de har sagt, vet ikke jeg, men den klare beskjeden jeg fikk etter valget, var å fornye partiet, ved å sørge for at vi løftet hele landet inn i regjeringsapparat, og at de to som aspirerte til å ta over vervet etter meg, skulle få sjansen til å vise seg fram.

– Forutsetningen var at vi skal klare å jobbe sammen som et team, og da er det ikke sånne typer krav det er snakk om.

Inspirerende

Til Politisk Kvarter sa Trine Skei Grande at hun har tatt utfordringene hun har fått over tid om å fremme unge representanter og sørge for at alle fylker er representert.

– Jeg og Abid Raja skal løfte venstre som et skole- og kunnskapsparti, og vi har prøvd å lage et ekstrateam med Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn som skal jobbe med det grønne skiftet. Det har jeg ønsket å få til, og jeg merker at det har blitt veldig god mottatt rundt om i Venstre.

Trine Skei Grande beskriver de siste ukene i regjering som inspirerende, og sier at hun har stor tro på samarbeidet med Raja og Rotevatn.

– Mens vi tidligere har sett mye kniving og knuffing mellom oss tre, ser vi nå at vi jobber sammen et team som kan løfte partiet sammen.

– Så får vi se om landsmøtet tror det er et godt team til å jobbe videre.