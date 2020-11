Emily Murphy nekter Joe Biden tilgang: - Motbydelig og grufullt

Presset øker for hver dag som går, og flere advarer mot alvorlige konsekvenser av en forsinket overgangsprosess.

Emily Murphy er leder for det relativt ukjente byrået General Services Administration (GSA). Hun forvalter imidlertid enorm makt, og kan hindre påtroppende president Joe Biden tilgang til en rekke midler han trenger sårt til å bygge opp sin egen presidentadministrasjon, før han tiltrer som landets president 20. januar.

- Hun er leder for General Services Administration, som egentlig er et forvaltningsorgan for den utøvende makt. Dette er en stilling som i utgangspunktet ikke skal være politisk. Men den har blitt veldig politisk, fordi dette byrået sitter på fullmaktene til å signere en såkalt «ascertainment», et dokument som godkjenner overgangsprosessen fra en avtroppende til en påtroppende president, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til Nettavisen.

Les også: CNN: Trump-ansatte hjelper Biden i det skjulte

Straks presidentvalget er avgjort, skal forvaltningsorganet GSA signere et dokument som frigjør 6,3 millioner dollar til den innkommende presidenten, som skal brukes til overgangsprosessen. Dokumentet frigjør også tilgang til blant annet statlige dokumenter, datasystemer, sikre kontorplasser, tjenestepersoner og daglig sikkerhetsbrifing.

- Så lenge hun ikke signerer dette dokumentet, får ikke den innkommende Biden-administrasjonen tilgang på ressurser og penger de trenger for å gjøre jobben, sier Løkke.

Havner i et dilemma

- Hvor vanlig er det at GSA nekter å frigjøre statlige ressurser og midler til en innkommende presidentadministrasjon?

- Det er svært uvanlig. Men dette har å gjøre med at det er en svært uvanlig president som er involvert i et forsøk på et statskupp, om enn klovneaktig. Og da er det faktisk viktig hva de andre delene av staten gjør. Når det har vært et klart signal fra Det hvite hus om at alle statlige etater og departementer ikke skal hjelpe den innkommende Biden-administrasjonen, havner Emily Murphy i et lite dilemma. Lovene er ikke helt tydelige på når en såkalt ascertainment skal skje, og da blir det på mange måter opp til Murphy selv å definere dette. Det er det som gjør hennes stilling, posisjon og fullmakter så ekstremt viktig, sier Løkke

Løkke er overbevist om at presset kommer helt fra toppen og ned på Murphy selv.

- Helt sikkert. Noe annet ville overrasket meg veldig, sier han.

- Kan forårsake alvorlig skade

Andrew Card innehadde den mektige stillingen som stabssjef i Det hvite hus under president George W. Bush. Han advarer om at en forsinket overgangsprosess, slik USA opplever nå, vil kunne forårsake alvorlig skade på landets nasjonale sikkerhet. Card sier også at forsinkelsen allerede sverter USAs omdømme som leder av den frie verden.

Han viser til presidentvalget i 2000, da utfallet ikke var klart før i desember grunnet noen få hundre uavklarte stemmer i Florida. Det førte til at overgangsprosessen ble forsinket.

- Vi lærte en verdifull lekse, sa Card nylig til ABC News.

- Helt åpenbart. I 2001, året etter at George W. Bush ble valgt president, ble USA rammet av angrepene mot World Trade Center, Pentagon og flyet som krasjet i Shanksville i Pennsylvania. 9/11-kommisjonen, som hadde en gjennomgang av alt som skjedde fram til selve angrepet og hva det bidro til, bemerket at det burde ha vært mer tid til overgangsprosessen og at mer informasjon burde ha blitt delt med den innkommende presidenten, slik at han kunne vært forberedt, sa Card.

Les også: Det er trist å se høyresida i verdens mektigste land redusert til noe så skammelig som Donald Trump



- Motbydelig og grufullt

Løkke tror også forsinkelsen i overgangsprosessen vil kunne få store konsekvenser for både Biden-administrasjonen og landet som helhet.

- Under normale omstendigheter vil konsekvensene være at en ny administrasjon kommer skjevt ut, at de ikke får ansatt nok folk i tide. I USA har man dette systemet med at svært mange byråkrater blir skiftet ut ved et presidentbytte. Det er en veldig bratt læringskurve for innkommende administrasjoner. Derfor sier man at begge kandidatene i et presidentvalg skal være svært godt forberedt på å vinne. Det var Hillary Clinton i 2016, men det var ikke Donald Trump, sier Løkke.

- Det er i en normal situasjon. Men i den situasjonen vi har nå med en koronapandemi, er det ekstremt viktig at den nye administrasjonen får kommet i gang så raskt som mulig med overgangsprosessen. Spesielt når en har en president som ikke er interessert i å bekjempe koronaviruset. Det er flere millioner som er blitt smittet den siste uken, og mange tusen døde, sier Løkke.

- Og da å nekte en innkommende administrasjon tilgang på nødvendige ressurser, slik at de får best mulig beslutningsgrunnlag til å lansere en strategi for å bekjempe pandemien, er motbydelig og grufullt. Det koster menneskeliv, sier han.

- GSA er det største hinderet

Biden selv sier at forvaltningsorganet GSA er nå det største hinderet i innsatsen til å bekjempe koronapandemien.

- Det er masse vi rett og slett ikke har tilgang til, sier Biden, ifølge Reuters.

- Hvis vi ikke får tilgang snart, kommer vi å ligge bakpå flere uker eller måneder, sier han.

Onsdag passert USA en kvart million koronadødsfall og har over ti millioner påviste smittetilfeller.

Presset mot Emily Murphy øker for hver dag som går. Valgobservatører, American Medical Association, hennes forgjenger, demokrater og stadig flere republikanere krever at hun skal ta steget helt ut og anerkjenne Biden som vinner av valget.

En talsperson for GSA sier følgende om situasjonen:

- Hun kommer til å vedta en ascertainment når vinneren er klar, akkurat som det står nedfelt i grunnloven.

Les også: Ønsker ikke at Trump skal etterforskes - av én helt klar grunn



- Bare tøv

Kilder i forvaltningsorganet GSA har opplyst til CNN at Emily Murphy bruker valget i 2000 som retningslinje for når hun selv skal godkjenne overgangsprosessen, ifølge The Washington Post.

- De refererer til 2000-valget med Al Gore og George W. Bush som kjempet om 730 stemmer i Florida. Da ble ikke ascertainment undertegnet før 13. desember, rett etter at omtellingen i Florida var ferdig. Den gang skjønte begge parter at alt måtte på plass før en endelig vinner kunne kåres. Men sånn er det ikke i 2020. Det er ingen tvil om at Biden vant. Den virkelige gode sammenligningen er valget i 2016, i og med at Trump vant med mindre marginer i de avgjørende delstatene den gang enn det Biden gjorde nå. De blokkerte likevel ikke Trump den gang. Tver imot satte de raskt i gang med en overgangsprosess, sier Løkke.

- Det å vise til 2000-valget er bare tøv. Det er ikke relevant. Det relevante er å sammenligne med 2016-valget. Og da gikk prosessen veldig raskt. Det var ingen som betvilte valget den gang.

Reklame Nå: Black Week er igang hos Fjellsport med kupp på hundrevis av varer