Eminem kommer til Norge - billettene borte på seks minutter

Lange køer for å sikre seg billetter til Eminems konsert i Norge.

For første gang på 17 år kommer Eminem til Oslo 30. juni i år, da han skal spille på Oslo Sommertid på Voldsløkka i på Bjølsen i Oslo på en gigantisk utekonsert. Ifølge arrangørene skal det være plass til så mange som 60.000 mennesker på området.

Prisene er fra 895 til 1495 kroner for de som ønsker billetter i den såkalte "Golden Circle".

Konserten skal holdes på Voldsløkka på Bjølsen i Oslo.

Fredag klokken 9 ble de ordinære billettene lagt ut for salg, etter at Obos har hatt forhåndssalg i to dager for sine medlemmer. Allerede i god tid før det var det innført køsystem på billettsystemet til Ticketmaster.

Klokken 09.06 opplevde Nettavisen at det var utsolgt for de dyreste billettene, og det ser også ut til at de vanlige billettene ikke er tilgjengelig for kjøp.

– Det er helt vilt, det villeste jeg har opplevd. Dette beviser at han er blant en håndfull av de største artistene i verden nå, i alle fall ut ifra tallene jeg har foran meg, sier arrangør Peer Osmundsvaag til Aftenposten.

Nøyaktig hvor mange billetter som er lagt ut, vil de ikke ut med.

Oppdatert: Nettavisen har fått flere tilbakemeldinger om at tilgjengheten på billetter ruller litt frem og tilbake også etter de første seks minuttene. Dette kan ha noe med at billetter holdes av i 10 minutter og frigjøres om ikke bestilling gjennomføres.

