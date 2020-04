En annerledes harrytur – med Sting på scenen

Hvis du vil ha oppskriften på et dustete, tvers gjennom harry opplegg, så har du det her:

Du inviteres til et tre dagers seminar på andre sida av Atlanteren. Du fraktes tur retur i et fly som ligner Speilsalen på Grand. Du innlosjeres på Philadelphias dyreste hotell. Underveis er alt du inntar av mat og drikke betalt. Som dessert får du intimkonsert med Sting og Gregory Porter. All inclusive.

Det er ille at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har vært med på dette. Kanskje er det enda mer på kanten at næringsminister Røe Isaksen deltok. For ikke å snakke om Norges FN-ambassadør Mona Juul, selv om hun hadde kort reisevei. Med på lasset var også avtroppende sjef i Oljefondet, Yngve Slyngstad.

Den mest mystiske gjesten bærer navnet Henrik Syse. Han er filosof, og er hyppig gjest i NRKs etikkmagasin Verdibørsen. Enough said.

Hvordan kunne deltakerne tro at dette var et ganske ukontroversielt arrangement? Som å ta en helg på hytta på Norefjell? Deltakernes arbeidsgivere har i det minste skjønt hvilken blemme deres ansatte har begått. Så fort VGs avsløring lå på nettet, ville både FN, Oljefondet og Næringsdepartementet betale tilbake for tvilsomme tjenester. Så nå er det altså vi, skattebetalerne, som skal punge ut! Som om vi ikke hadde nok å bale med for tida!

Gildet var i sin helhet betalt av Nicolai Tangen, påtroppende sjef i Oljefondet. Som hedgefond-bestyrer har han opparbeida seg en formue på bort i mot 10 milliarder kroner. Fondene har konto i skatteparadis som Jersey og Cayman Islands.

Tangen uttaler at seminaret var a dream come true, og at jobben som sjef for Oljefondet er en «guttedrøm» - uten at han hadde tenkt på den før et hodejegerfirma slo på tråden. Tilfeldigvis det samme firmaet han samarbeida med omkring kunstinvesteringene i siloen i Kristiansand.

Yngve Slyngstad har ikke akkurat vært folkets mann - sånn i opptreden, mener jeg. En åleglatt forretningsmann. Men han har vært tilbakeholden, aldri likt å vise at han tjener uforskamma my, en plettfri mann. Med Nicolai Tangen får Oljefondet Slyngstads rake motsetning. En mann som velter seg i luksus, og som åpenbart liker å flashe sin økonomiske rikdom.

Representantskapet i Norges bank avholder et forberedende møte i morgen, tirsdag. De skal «se på saken», og alt annet enn at de innstiller på at denne ansettelsen må trekkes tilbake vil være oppsiktsvekkende. De eneste som ikke har noe å beklage i denne saken, er Sting og Gregory Porter.