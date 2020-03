En ansatt ved sykehuset i Telemark har testet positivt på koronavirus.

Det framkommer i en pressemelding fra Sykehuset i Telemark lørdag formiddag.

- Vedkommende var på jobb denne uka og har hatt kontakt med både pasienter og andre ansatte. Disse blir nå kontaktet og testet, opplyser kommunikasjonssjef Lars Kittilsen ved sykehuset i en pressemelding.

Dette er det første bekreftede tilfellet blant ansatte og pasienter ved sykehuset.

Poliklinikken og tilhørende lokaler blir stengt og vasket og vil etter planen kunne åpnes igjen tirsdag.

Fakta Fakta om telefonnummer for henvendelser om koronaviruset ↓ Nasjonale nummer: * Helsedirektoratets informasjons telefon: 815 55 015 * Nødnummeret 113 og legevakten 116 117 skal ikke benyttes til generelle spørsmål om koronaviruset Kommunale nummer: *Bergen: 55 56 77 00 (8-21 hverdager, 9–17 lørdag og søndag) * Bodø: 75 59 33 10 (10–18) * Bærum: 67 50 59 99/ koronalegevakt@baerum.kommune.no. * Drammen: 32 25 41 78 * Fredrikstad og Hvaler: 69 38 11 08 * Haugesund: smittevernkontoret@haugesund.kommune.no * Indre Østfold: 477 80 110 (10-21 hverdager, 12–18 lørdag og søndag) * Karmøy: 52 81 23 60/corona@karmoy.kommune.no * Kristiansand: 948 09 041 (10-15 hverdager) * Moss, Vestby, Våler og Råde: 404 04 919 for mistenkt smittet. (08–20) * Nord-Fron: 480 75 383 * Oslo: 21 80 21 82, for mistenkt smittet. (12-21 hverdager, 12.30-19.30 lørdag og søndag) * Sarpsborg: 902 62 442 (08–23) * Sel: 46863167/46908342 * Stavanger og Sandnes: 51 50 72 20 (9-18 hverdager, 10–16 lørdag og søndag) * Sola: 51 91 40 30 * Trondheim: 905 09 052 (8-19 hverdager) * Volda: 970 11 773 (12-15 hverdager)

Pasienter som blir berørt av stengingen vil bli informert fortløpende.

- Den ansatte har forholdt seg til rådene fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og sykehusets bestemmelser, opplyser Kittilsen vider.