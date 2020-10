En arisk slåsskjempe og polering av ei nazinese

Søstrene var fem-seks år gamle og den skrikende mannen var full, der han sto med begge knyttnevene høyt hevet. «Vil du slåss med to små barn?» spurte jeg og gikk nærmere.

Av Asbjørn Svarstad, journalist med base i Berlin

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Jeg fikk først se de to småjentene med livredde ansiktsuttrykk og trillende tårer.

To meter fra dem, sto en rasende mann og brølte. De skulle ikke komme hit til Tyskland og tigge, nei de skulle jobbe for føda - slik som alle anstendige tyskere må gjøre det.

Det var en het sommerdag, og ved fotgjengerovergangen utenfor Bahnhof Zoo hadde det samlet seg en større folkemengde.

Søstrene var fem-seks år gamle og den skrikende mannen var full, der han sto med begge knyttnevene høyt hevet.

«Vil du slåss med to små barn?» spurte jeg og gikk nærmere. «Dritings midt i arbeidstida, og du står her og plager forsvarsløse mennesker?»

Det ble dørgende stille i tilskuerkorpset. «Prøv deg heller på en ekte arisk nord-germaner», foreslo jeg og hevet mine knyttnever i samme positur.

«Eller er et slikt nazisvin som deg for feigt til noen på samme størrelse?». Fyren glippet med øynene og ble hurtig ganske edru.

«In Gudbrandsdalen in Norwegen er vi verdensmestere i å polere motbydelige oppsyn av ditt slag. Skulle det være en smaksprøve?»

Jeg merket hvordan adrenalinet fosset - og i øyeblikk håpet jeg faktisk at han ville prøve seg. Men så bannet mannen høyt, snudde seg rundt - og løp.

Alle de voksne som bare hadde stått der og tatt opptrinnet som god underholdning, fikk også en hilsen med på veien: «100 mann - og ingen løfter en finger?»

Ingen svarte.

Jeg tok en unge i hver hånd, og så krysset vi gata til den sida, hvor en forstyrret mamma hadde bivånet hele greia. Jeg skjønte selvsagt ikke et ord av kaskadene med ord på et fremmed språk, men fikk et distinkt uttrykk av hun kom til å nevne meg i aftenbønnen.

Nå skjønner jeg på statsministeren vår at strategien var helt feil.

Jeg skulle selvsagt stilt meg opp og ventet til åtte-ti andre hadde forsøkt å gripe inn.

Men det hadde nok ikke vært tidsnok for smårollingene.