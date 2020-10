En av fem vil nekte å ta koronavaksinen når den kommer

I en ny undersøkelse svarer 18 prosent av de spurte at de vil nekte å ta koronavaksinen når den blir tilgjengelig. Kun 60 prosent sier at de vil ta vaksinen.

– Et klart flertall vil ta vaksine. I underkant av en av fem nordmenn vil ikke, noe som har vært tilfelle i august, september og så langt i oktober, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion i en pressemelding.

Les også: EU har startet prosessen med å godkjenne den første vaksinen mot korona

I undersøkelsen fra Norsk koronamonitor har de spurt 4000 personer om de vil ta vaksine mot koronaviruset når den blir tilgjengelig. Siden forrige undersøkelse, som ble publisert i slutten av august, har andelen som svarer «ja» på at de vil ta vaksinen falt med tre prosentpoeng, og andelen som vil nekte å ta vaksinen har økt med to prosentpoeng.

ALLTID OPPDATERT: Siste nytt om koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio

I en undersøkelse Dagbladet publiserte tidligere denne uken svarte 39 prosent at de ikke vil ta vaksinen hvis den blir tilgjengelig nå.

Statsminister Erna Solberg gikk lørdag ut i Dagbladet og advarte dem som er skeptiske til å ta koronavaksinen når den kommer.

– Dersom vi får for få som vaksinerer seg, så blir det vanskeligere å slippe opp etter hvert. Og det er jo hensynet til dem som blir alvorlig syke som er avgjørende, sa hun.

I den nye undersøkelsen fra Norsk koronamonitor oppgir samtidig 66 prosent at de er bekymret for at en ny koronavaksine kan ha uheldige bivirkninger. Dette er seks prosentpoeng flere enn i august.

(©NTB)