Én av fire Frp-velgere vil ha Sylvi Listhaug som partileder

De fleste Frp-velgerne vil beholde Siv Jensen som leder fram mot valget i 2021, men nestleder Sylvi Listhaug får en klar annenplass, viser en VG-måling.

Jensen har støtte fra 51 prosent av Frp-velgerne, mens 24 prosent mener Listhaug er best egnet til å lede partiet mot stortingsvalget neste år. Det viser meningsmålingen utført av Respons Analyse for VG.

Men partileder Siv Jensen sier at det er ingen lederdebatt i Frp.

– Jeg er glad for at vi har mange politikere som står sterkt. Vi har et godt grunnlag når den tid kommer. Det er ikke noe diskusjon hos oss nå, sier Jensen til VG.

Sylvi Listhaug sier Frp allerede har en dyktig partileder som står sterkt blant medlemmer, tillitsvalgte og velgere.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med henne frem mot valget i 2021 og håper på at vi skal oppnå et godt valgresultat, skriver Listhaug i en e-post.

