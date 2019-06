En bjørn brøt seg inn i et amerikansk hjem

En svartbjørn klarte å bryte seg inn i et familiehjem i Montana i USA, og la seg til å sove.

Fredag morgen ble en spesiell dag for politiet i Missoula County i Montana, da en svartbjørn tok seg inn i gangen til en familie i Butler Creek.

Slo seg løs

Politiet fikk melding om den mildt sagt noe spesielle hendelsen klokken kvart på seks på morgenen.

- Da politibetjentene ankom boligen oppdaget de at denne svartbjørnen hadde klart å åpne døren til gangen i boligen, og på ett eller annet vis klart å få døren til å gå i lås fra innsiden, skriver politiet på Facebook-siden sin.

SLITEN: Denne svartbjørnen var tydeligvis sliten, for den brøt seg inn og la seg til å sove i en bolig i USA. Foto: Missoula County Sheriff's Office/Facebook

Siden bjørnen da ikke kom seg noen vei, slo den seg løs i rommet.

- Men så innså han at han var trøtt, og klatret opp på en hylle i skapet for å ta seg en lur, skriver Missoula County Sherriff's Office i innlegget - hvor de har lagt ved bilder fra hendelsen.

Lå og gjespet

Politiet banket på vinduet inn til gangen da de ankom boligen, og det ble ikke godt tatt imot av bjørnen. Han strakk seg langsomt, gjespet og tittet uanfektet mot døren.

- Til slutt fikk konstablene låst opp opp døren, i et håp om at han ville hoppe ned å forlate stedet. Forsøkene/forsøket deres ble derimot bare møtt av flere store bjørnegjesp, skriver politiet.

Montana Fish, Wildlife and Parks kom også til boligen for å skyte bjørnen med bedøvelsespil, slik at han kunne flyttes.

Huseierne skal ifølge politiet ha vært glade for at bjørnen var ved god helse da han ble fjernet fra hjemmet deres, men de kommer nok ikke til å glemme bjørnebesøket.