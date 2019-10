En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks

- En brexitavtale er i boks, sier Storbritannias statsminister.

Storbritannia og EUs delegasjoner er blitt enige om en brexitavtale, melder BBC News.

- Vi har en flott ny avtale som gjenvinner kontrollen, tvitret Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Den irske kringkasteren RTEs politiske redaktør er blant dem som torsdag formiddag tvitret at en avtale er i boks: Det samme gjør The Telegraphs Brussel-korrespondent.

Også nyhetsbyrået Reuters sier at avtalen det har vært forhandlet intenst om den siste uken er sluttført.

Europe-redaktør Peter Foster skriver på Twitter at EU-kilder sier nordirske DUP støtter avtalen. Det har vært regnet som avgjørende for at avtalen kan bli vedtatt i det britiske Parlamentet.

EUs brexitforhandler Michel Barnier vil holde pressekonferanse klokken 11.45.

