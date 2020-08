En by uten biler?

Treschows gate hadde alt; gode muligheter for bilparkering, fotgjengere og syklister. Alles behov var tilsynelatende ivaretatt. Miljøpartiet De Grønne ville det imidlertid annerledes.

Treschows gate starter fra det punktet hvor Arendalsgaten stanger vinkelrett inn i Bentesbrugaten. Den slynger seg opp bakken, parallelt med Akerselva, før den flater ut, i retning det knutepunktet som heter Nordpolen.

Gaten rekker akkurat å krysse Akerselva, før den når sitt endepunkt på Sandaker. Treschows gate er en lang gate, kanskje 600 meter totalt. Da jeg flyttet inn i nabolaget for to år siden, ble jeg også imponert over gatens bredde.

Fine forhold for fotgjengere og syklister

Ikke bare var gaten bred; den ble på begge sider flankert av usedvanlig brede fortau, med plass til både fotgjengere og syklister.

Mellom Treschows gate og Akerselva er det forøvrig anlagt ikke mindre enn tre asfalterte gang- og sykkelstier. Disse møtes på toppen av bakken, og krysser deretter Treschows gate gjennom en undergang.

Jeg kunne den gangen vanskelig tenke meg en gate i Oslo som var mer brukervennlig for både fotgjengere og syklister enn Treschows gate. I tillegg hadde folk med biler en mulighet til å parkere bilen sin på begge sider av gaten, noe som gjorde det mulig for beboere på Bjølsen/ Sagene å være i besittelse av privatbil.

MDG aksjonerer

Dette kunne selvfølgelig ikke vare. De grønne aktivistene i byrådet sørget for det, da de anla røde sykkelfelt på begge sider av gaten, slik at all bilparkering ble umuliggjort.

Det holdt altså ikke å benytte deler av de brede fortauene til å markere sykkelfeltene. For dette handlet ikke om å utnytte plassen på beste måte, eller å finne løsninger som tok hensyn til ulike behov.

Nei, for dette handlet i bunn og grunn om byrådets motstand mot privatbilen. Det sier seg jo selv at uten parkeringsmuligheter vil det ikke være plass til bilhold i bydelen.

Stadig færre parkeringsplasser

Resultatet av denne politikken er at det knapt finnes parkeringsplasser for privatbiler i hele Bjølsen-området. Dette betyr i praksis at de som er avhengig av bil for å pendle til jobb, levere i barnehage, ta seg av gamle foreldre, eller reise til hytta i helgene, strengt tatt ikke kan bo i denne bydelen.

Snart er det slik i hele Oslo, også. MDG fører en politikk, som - tilsiktet eller utilsiktet - gjør det vanskelig for mange å bo i hovedstaden. Realiteten er nemlig den at altfor mange er avhengig av privatbil for å kunne få hverdagen til å gå rundt. I mine øyne blir det da hensynsløst å føre en politikk som fratar disse menneskene muligheten til å opprettholde sitt bilhold.

Et likegyldig Ap

MDG er et lite parti, men får altså anledning til å fortsette sin bilfiendtlige politikk, fordi Arbeiderpartiet lar dem gjøre det. Dette kan ikke bety annet enn at en tidvis usynlig byrådsleder, Raymond Johansen, velger å lukke øynene for det faktum at vanlige folk, uten privat parkeringsordning, hver eneste dag betaler en høy pris for at MDG skal få anledning til å gjennomføre sitt bilfiendtlige partiprogram.

Kan det virkelig være tilfredsstillende for Oslo Ap å måtte akseptere at Oslos gater blir stadig mer ufremkommelige, eller at busser tvinges ut av kollektivfeltene og inn i endesløse køer, fordi MDG prioriterer overdimensjonerte sykkelstier, gjerne på begge sider av gatene?

Er det virkelig ingen som reagerer på at MDG, som fikk 15,3 prosent av stemmene i Oslo, og 6,8 prosent av stemmene på landsbasis, har tatt fullstendig kontroll over såvel gater som bybilde i hovedstaden?

Helårssyklist

For ordens skyld: Jeg er selv syklist i Oslo både sommer og vinter, og har satt stor pris på mange av de sykkelstiene som har blitt anlagt de siste årene. Men etter hvert som byggingen av disse har gått på bekostning av muligheten folk flest har til å parkere bilene sine, har jeg kjent at gleden ved å bli tildelt stadig flere sykkelfelt, gradvis har fortapt seg.

Om vinteren er forøvrig sykkelstiene prioritert hva angår måking og salting, i motsetning til fortauene. Dette har jeg reagert på, siden jeg vinterstid mange ganger føler meg som den eneste syklisten i trafikkbildet.

Selvfølgelig er det flere enn meg som også sykler om vinteren, men det totale antallet kan umulig være høyt, da det kan gå lenge mellom hver gang jeg møter andre syklister ute på vinterføret.

Stopp byggingen av nye sykkelstier

Jeg skulle ønske de øvrige partiene i bystyret kunne gå sammen om å stanse den videre utbyggingen av sykkelfelt på bekostning av parkeringsplasser for biler, eller fremkommelighet for busser, inntil man har gjort en kartlegging av hvilke tiltak som best vil ivareta de trafikkale behovene for folk flest i Oslo.

Denne feilprioriteringen har allerede fått pågå altfor lenge, og det er nå på tide at flertallet setter ned foten - en gang for alle.