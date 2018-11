En bygning i Skien sentrum var i full fyr

Det brant kraftig i en bygård i Skien sentrum. Røde kors branngruppe kom for å bistå brann og politi.

- Det ser ut som om alle har kommet seg ut, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til TA klokken 18.00.

Brannvesenet meldte først om brannen, like før klokken 17 tirsdag ettermiddag, og det er kraftig røykutvikling som kan sees over store deler av byen.

Røde Kors bistår

– Stasjon Skien og Porsgrunn rykker ut til bygningsbrann, i Kongens gate, opplyser de via Twitter.

Det ser ut som det er et leilighetsbygg i krysset Kongens gate / Holbergs gate som brenner.

- Leilighetsbygget var tomt da nødetatene var på plass. Det har vært ubebodd, sier Hunshamar til Nettavisen.

Bygningen som det brant skal ha vært ubebodd. Strøm og vann har vært avstengt. Det skal ikke har vært noen som bodde i bygningen nå. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 27. november 2018

Ved 17-tiden melder også Røde Kors Skien at branngruppa bistår.

Mye røyk

- Røde Kors Skien reiser på bygningsbrann i Kongens gate Skien og Porsgrunn brannvesen, melder de på Twitter.

SPERRINGER: Politiet sperret av området rundt brannen.

Klokken 17.17 melder politiets operasjonsleder at de er på plass.

- Nødetatene er på stedet og brannvesenet er i gang med slukkingen av brannen. Det er mye røyk i området.

Til Nettavisen like etter klokken 18.00, forteller Hunshamar at brannen er ikke helt slukket, men at brannvesenet har god kontroll.

I 18.30-tiden var brannen slukket.

Brannen i bygården er slukket. Pågår og vil etterslukking utover kvelden — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 27. november 2018

