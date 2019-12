En desperat Boris tyr til «Love Actually»-kopi

Statsminister Boris Johnson frir til velgerne ved å gjenskape magien fra juleklassikeren.

Torsdag er det duket for nyvalg i Storbritannia. Landets statsminister og leder for De konservative (toryene), Boris Johnson, har i den anledning gjenskapt en legendarisk scene fra juleklassikeren «Love Actually» for å fri til velgerne.

Johnson har hentet inspirasjon fra scenen der skuespiller Andrew Lincoln i all stillhet proklamerer sin kjærlighet overfor Keira Knightley ved å bla gjennom plakater med nedskrevne kjærlighetserklæringer.

Les også: Behersket britisk valgduell

I Boris Johnsons versjon er det imidlertid statsministeren selv som møter opp på dørstokken til en likegyldig velger for å proklamere budskapet «Brexit, Actually».

Den tre minutter lange videoen ble postet på Twitter mandag kveld, drøyt to dager før valglokalene åpner.

Se videoen øverst i artikkelen!

Statsminister Boris Johnson med sin egen Love Actually-inspirerte valgkampvideo. Foto: Twitter (skjermdump)

- Boris har kopiert min video

Johnson blir nå anklaget for å ha kopiert valgkampstuntet til Labour-politikeren Tooting Rosena Allin-Khan, som lagde sin egen variant av juleklassikeren - «Election Actually» - i slutten av forrige måned.

«Boris har kopiert min Election Actually-video. Fram med stridsvognene,» skrev hun på Twitter.

Jeremy Corbyn har også tydd til Twitter for å fri til velgerne mandag kveld. Corbyn har laget en video der han sitter ved peisen og leser opp slemme Twitter-meldinger om ham selv. Inspirasjonen til «Mean Tweets with Jeremy Corbyn » er hentet fra talkshowverten Jimmy Kimmel som gjør noe tilsvarende i sitt populære TV-program.

Det britiske valget på torsdag ble utløst av høstens brexitkaos. Det munnet ut i nok en utsettelse, til tross for at Johnson forhandlet fram en ny utmeldingsavtale med unionen.

Les også: Johnsons parti øker på måling

Det fortsatt uløste spørsmålet har fått mye plass også i valgkampen. Nøyaktig hva slags svar britene sitter med etter valget, er likevel ikke åpenbart.

Garanterer utmelding

Dersom Johnson og hans parti klarer å sikre seg et flertall av plassene i Underhuset, ligger veien ut av EU trolig åpen. Statsministeren står fast ved løftet om å «få brexit unnagjort».

- Med et konservativt flertall garanterer jeg å få den nye avtalen godkjent i Parlamentet, skriver han på partiets nettsider. Riktignok lovet han at ingenting skulle komme i veien for en utmelding 31. oktober heller, men opprørere i partiet bidro til å stoppe ham. Denne gangen hevder han at samtlige tory-kandidater støtter avtalen.

De konservative leder på meningsmålingene, men valgsystemet gjør at det kan være vanskelig å forutsi utfallet. Med 650 enkeltmannskretser er fordelingen av velgere vel så viktig som oppslutningen. I tillegg svarte 52 prosent i en av de siste målingene at de vurderer å stemme taktisk.

Dersom toryene trenger støtte fra andre partier, kan Johnson bli sittende, men likevel ikke ha klart flertall for en brexit-strategi. Da vil situasjonen ligne den som var før Parlamentet ble oppløst for noen uker siden.

Nøytral Corbyn

Med et flertall på den andre siden av det tradisjonelle skillet i britisk politikk er det langt mindre klart hva som vil skje med forholdet til EU.

Labour-leder Jeremy Corbyn har lovet å forhandle fram en ny avtale, som deretter skal legges ut for folkeavstemning. Det skal skje innen seks måneder, men forutsetter at EU går med på enda en runde.

Les også: Boris Johnson anklages for å trenere rapport om hvorvidt Russland påvirket brexit-avstemming

Corbyn selv vil foreløpig ikke tone flagg. Han har sagt til BBC at han vil holde seg nøytral slik at han «med troverdighet» kan utføre det velgerne ber om. For å komme dit må han uansett vinne valget først, og Labour ligger foreløpig et stykke bak.

Statsminister Boris Johnson (t.h.) har tatt et klart standpunkt og staket ut en tydelig kurs ut av EU. Opposisjonsleder Jeremy Corbyn at han vil være nøytral i brexitspørsmålet, men gjøre som folket ber om i en ny avstemning etter enda en forhandlingsrunde med unionen. Fredag, seks dager før valget, møttes de to partilederne til TV.debatt på BBC. Foto: Jeff Overs (AP)

Klar tale – ingen gevinst

Det kanskje tydeligste «nei til brexit»-partiet er Liberaldemokratene, som vil trekke tilbake utmeldingen fra EU. Dersom de ikke får flertall, vil de støtte en ny folkeavstemning, skriver BBC.

Partiet fikk tolv plasser ved forrige valg. Den klare brexitmotstanden ser ikke ut til å ha gitt noen gevinst, og LibDem har falt på meningsmålingene siden valget ble utlyst.

Også de skotske nasjonalistene i SNP er klare i sin brexitmotstand. De minner om at Skottland stemte for å bli i EU og nekter å bli dratt med ut av unionen mot sin vilje.

Fakta Fakta om valgsystemet i Storbritannia ↓ * Det er 650 valgkretser, som hver velger en representant til Underhuset. I gjennomsnitt er det rundt 70.000 stemmeberettigede i hver valgkrets. Ytre Hebridene er minst (snaut 22.000 ved forrige valg), mens Isle of Wight er størst (drøyt 110.000). * Kandidaten med flest stemmer vinner kretsen, et prinsipp britene kaller «First Past The Post». Systemet favoriserer de to store partiene: De konservative og Labour. * Partier som har fått millioner av stemmer, kan ende med få eller ingen plasser. Omvendt kan partier med relativt få stemmer, men som er geografisk konsentrert, få mange seter i Underhuset. * Ved valget i 2017 fikk innvandringskritiske UKIP 594.000 stemmer, men ingen mandater. De Grønne fikk 525.000 stemmer, men bare ett enkelt sete. De skotske nasjonalistene i SNP fikk på sin side 35 mandater for sin 978.000 stemmer. * Det er mulig å få flertall i Parlamentet med færre enn halvparten av mandatene. Det skyldes at Sinn Féin stiller til valg, men nekter å møte i Underhuset fordi de ikke anerkjenner den britiske styret. * Det er drøyt 47 millioner registrerte velgere. I ukene etter at valget ble skrevet ut har over halvannen million registrert seg som velgere. * Stemmerettsalderen er 18 år. Statsborgere fra Irland og samveldelandene kan stemme hvis de oppfyller visse betingelser. Kilde: Ritzau, NTB, Office for National Statistics, The Independent

Joker eller parentes

Brexitpartiet til tidligere UKIP-leder Nigel Farage ble ansett som en potensiell joker. På brexitsiden var det en viss frykt for at partiet vil skade saken ved å snappe opp de mest kompromissløse EU-motstanderne blant konservative velgere.

Men i likhet med LibDem har Brexitpartiet falt jevnt og trutt på målingene. En oversikt fra The Guardian viser at de ligger rundt 3 prosent. Dermed kan de ende opp som en parentes i historien om en av de mest betente politiske sakene i moderne, britisk historie.

Når det gryr av dag fredag kan britene ha fått noen nye svar på sine politiske spørsmål. Hvorvidt de har Svaret med stor S på hva som skjer med forholdet til EU, gjenstår å se.