En distriktsfiendtlig landbruksminister?

En av de største distriktsnæringene vi har i Norge er hestenæringen. Hesten i Norge bidrar med cirka 16.000 arbeidsplasser.

Av Øyvind Blakset, lokalpolitiker for Frp og hesteeier

Hele denne næringen ser det ut som landbruks- og matminister Olaug Bollestad nå ønsker å rasere med innføring av tapsgrense på totalisatorspill på hest.

Hestespill er viktig for arbeidsplassene

Norsk Rikstoto er navet i hele hestenæringen.

Gjennom spill på hest finansieres store deler av norsk hestehold. Spill på hest gir inntekter til stiftelsen Norsk Rikstoto, hvor det meste av overskuddet går rett tilbake til hestenæringen - akkurat som Norsk Tippings overskudd blir delt ut til for eksempel idretten.

Spill på hest bidrar til stor verdiskapning og arbeidsplasser i hele landet; yrker som flisprodusent, kraftfôrprodusent, grovfôrprodusent, veterinær, hestetannlege, equiterapeut, hestemassør, saltilpasser, hovslager, utstyrsprodusent, hesteutstyrsbutikk, hestetrener og hesteoppasser for å nevne noe.

Mangfoldighet

Spill på hest finansierer også Norsk Hestesenter, der man blant annet kan utdanne seg som travtrener, ridelærer, utdanne seg til å trene terapihester, bli handikapinstruktør eller hovslager. En annen viktig rolle Norsk Hestesenter har er avlsarbeidet for å ta vare på de utrydningstruede norske rødlistede hesterasene.

Bjerke Dyrehospital finansieres også gjennom midler fra spillet.

Hesten er viktig for både unge og gamle. Den bidrar med enorm glede, mestringsfølelse og lederutvikling gjennom alle hestegrenene. Hest er også terapi for mange som har utfordringer både fysisk og psykisk.

Uten overskuddet hestespillet genererer vil alle disse næringene stå ribbet tilbake, med den følgen at mange arbeidsplasser i Distrikts-Norge kan gå tapt.

Spillavhengighet er et viktig tema

Problemet med forslaget til tapsgrenser er at det ikke nødvendigvis er basert på fornuftig bruk av fakta.

Dette vet man om spillavhengighet og hestespill:

Lotteritilsynets egne undersøkelser viser at uheldig spilladferd knyttet til Stiftelsen Norsk Rikstoto sin spillportefølje er svært lav.

Hjelpelinjens samlestatistikk fra 2016-2019 hvor hestespill oppgis som hovedproblem er redusert med 31 prosent.

Totalt så utgjør den gruppen som har oppgitt hestespill i 2019 som hovedproblem cirka tre prosent. Odds og liveodds, tipping, Norsk Tipping sine terminalspill og diverse lottospill utgjør cirka 30 prosent. Den største gruppen her er kasino-nettspill (som ikke er regulert etter norsk lov) med nesten 50 prosent.

Stiftelsen Norsk Rikstoto har allerede i dag sitt eget ansvarsfulle og velfungerende spillovervåkningssystem, MENTOR, der problemspillere fanges opp og tiltak igangsettes. Dette gjenspeiles i overnevnte reduksjoner av problemene.

Med særdeles lav spillavhengighet på hestespill så er det ikke noen tungtveiende faglige grunner for å innføre ytterlige restriksjoner. Så Bollestad, hvorfor skal man forandre på et system som beviselig fungerer bra slik det er i dag?

Totalrasering

Hovedproblemet med den foreslåtte tapsgrensen er at spillomsetningen til Stiftelsen Norsk Rikstoto vil raseres totalt.

Det er flere grunner til dette, men den største er at det finnes en liten gruppe som står for en stor del av omsetningen. Disse menneskene har i praksis hestespill som sin jobb. De er ikke er definert som problemspillere. Disse menneskene tjener også godt på «jobben» sin.

Blir den foreslåtte tapsgrensen innført vil disse spillerne ikke slutte å spille. Spillet vil flyttes ut av landet - og dermed vil hele den norske hestenæringen gå glipp av store og helt kritiske inntekter.

«Sminke hesten»

Som et forsøk på å forsvare tapsgrensen hevdet Bollestad, i en diskusjon med Himanshu Gulati fra Frp i Dagsnytt18, at ved å fjerne totalisatoravgiften så vil trav få større inntekter enn det den nye tapsgrensen vil gi i tap.

Jeg vet ikke om dette utsagnet er basert på manglende kunnskap, eller om det er et politisk forsøk på å «sminke hesten»?

At denne konkurransedreiende statsavgiften fjernes er jo veldig positivt. Men denne avgiften er jo knyttet opp mot spillomsetningen. Raseres omsetningen ved innføring av tapsgrensen - så raseres også effekten av en fjernet totalisatoravgift.

Logikken her er like slående fra Bollestad som at en redusert flyseteavgift i fly uten passasjerer skal redde flynæringen.

- La partiprinsippene ligge

Hvorfor ønsker minister Bollestad å innføre denne unødvendige tapsgrensen på et hestespill med dokumenterte minimale spillproblemer?

Er det fordi spill ikke er forenlig med KrFs kristenpolitiske syn? Er det fordi hun ikke bryr seg om arbeidsplasser i distriktene?

Jeg håper at minister Bollestad kan la partiprinsippene ligge, ta til fornuften, og la Stiftelsen Norsk Rikstoto fortsette med sin meget ansvarlige modell slik som den er i dag.

Dermed kan Bollestad vise at hun faktisk også er en distriktsminister som bryr seg om de 16.000 viktige arbeidsplassene hestenæringen har rundt omkring i vårt langstrakte land.

