En energisk Joe Biden: Finnes det endelig en plan for å slå Trump?

Etter den mest supre tirsdagen i Joe Bidens liv, har han gjenoppstått fra de døde og er nå plutselig favoritt til å bli demokratenes kandidat.

Kanskje har demokratene endelig en plan.

Den tidligere visepresidenten var avskrevet. Han hadde famlet og virket energiløs i TV-debattene, han gjorde det svakt i de første primærvalgene og mediedekning var ikke i hans favør. Han ble omtalt som gammel, surrete og en vandrede løs kanon som traff både han selv og andre.

Så kom den såkalte Super Tuesday, hvor i år 14 stater hadde sine primærvalg, og hvor det står om cirka en tredjedel av alle delegatene.

Plutselig står Biden tilbake som den store vinneren. Opptellingene er ikke helt ferdige når dette skrives, men han har så langt vunnet ni av de 14 statene. I fem av de statene han har vunnet drev han ikke engang valgkamp.

Energien, smilet og de gode replikkene er på plass. Det er en helt annen mann, og plutselig mener mange han kan vinne. Til og med at han kan slå Trump. Det er rene halleluja-stemningen.

Hva skjedde?

Noe av forklaringen er det som har skjedd på bakrommet fra lørdag og frem til tirsdag. Hvor planlagt det var kan man bare spekulere i, men utad fremstår det som at Biden på nærmest mirakuløst vis har evnet å samle de moderate i partiet bak sitt kandidatur.

Både Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, som begge ligger politisk ganske nær den tidligere visepresidenten, trakk seg og oppfordret på mandag sine supportere til å stemme på Biden. Noe tallene viser at de i stor grad har gjort.

Joe Biden er nå udiskutabelt partiledelsens og de sentrumsorientertes kandidat, mens Bernie Sanders heies frem av de mer venstreorienterte. Bloomberg og Warren hadde en miserabel tirsdag.

Warrens velgere må nok bytte ut sine buttons og håpe på Sanders. Bloomberg kan strengt tatt holde på lenge, siden han driver valgkamp med egne penger. Spørsmålet er om han gidder.

Mange demokrater er garantert nå lettet over at man står igjen med to tydelige kandidater, som ikke har så mye annet politisk til felles enn en våt drøm om å bli verdens mektigste mann. Da kan man i større grad bruke ressursene på å nedkjempe Trump - heller enn å kaste søle på hverandre.

De færreste tror at USA er klar for en selverklært sosialist som president, så nå er det Biden man må støtte dersom det viktigste målet er kjeppjage Trump ut av det ovale kontoret. Og det er det åpenbart for mange.

Det trygge og åpenbare har feilet

Joe Biden er det trygge valget for demokratene. Men som Sanders-strategene påpeker, å gå for det trygge har ikke vært noe suksess de siste tiårene. John Kerry, Al Gore og Hillary Clinton ble alle regnet som trygge valg for demokratene. Ingen av dem ble president.

Kanskje er det en slags partiplan bak det som løftet Biden til demokratenes favoritt.

Kanskje var det noen som snakket sammen. Noen som samlet seg om en erkjennelse om at Biden er den beste de har å sende opp i ringen for øyeblikket. På gode dager er det fortsatt sevje i kroppen og kraft i replikkene.

Om det holder mot Trump er mer tvilsomt. Biden har fortsatt en lang vei å gå. Men det hjelper jo dersom partiet nå har en plan de selv tror på.

