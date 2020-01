En femte mann pågrepet og siktet for dobbeltdrapet i Bergen

Mann i 20-årene ble pågrepet i 23-tiden mandag.

Politiet fikk mandag medhold i sin begjæring om fengsling av en mann i 30-årene som sammen med tre andre menn er siktet for drap eller medvirkning til drap på en 29 år gammel kvinne og en 43 år gammel mann.

De to ble funnet døde under en presenning ved Osavatnet i Bergen 13. januar.

Tirsdag kommer nyheten om nok en pågripelse i dobbeltdrapssaken.

Vest politidistrikt opplyser at en mann i 20-årene ble pågrepet i 23-tiden mandag i Fana. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Pågripelsen skjedde uten dramatikk.

Mannen ble brakt inn til politihuset i Bergen. Politiet vil tirsdag forsøke å gjennomføre avhør. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om mannen skal varetektsfengsles.

Mannen har fått oppnevnt advokat Kaj Wigum som sin forsvarer.

Etterforskningen pågår fremdeles for fullt med mellom 30-40 tjenestepersoner i saken, opplyser Vest politidistrikt. Dette er en omfattende sak med to døde, fem personer siktet for drap eller medvirkning til drap, samt en person siktet for å forspille bevis.

- Et stort antall vitner er avhørt, noen av dem flere ganger. En rekke avhør gjenstår, blant annet med flere av de siktede. Politiet må av den grunn være tilbakeholdne med informasjon vi gir til media, melder Vest politidistrikt.

Les også: Drapssiktet i Bergen varetektsfengslet i fire uker