En halv million koronasmittede i Afrika

Med 10.000 nye tilfeller på ett døgn i Sør-Afrika, har det totale antallet koronasmittede i Afrika overskredet en halv million.

Det reelle smittetallet kan likevel være mye høyere fordi land i Afrika har begrenset testkapasitet.

Helsearbeidere i Kongo, Nigeria, Sierra Leone og Zimbabwe har også protestert mot manglende tilgang til beskyttelsesutstyr. Rundt 2.000 afrikanske helsearbeidere er bekreftet koronasmittet, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kontinentets helsesektor preges allerede av mangel på ressurser og personell. Eksperter har advart om at selv med nok ventilatorer, vil det mangle helsepersonell trent til å betjene dem.

