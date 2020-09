En halv million på flukt fra skogbranner: - Dette føles som dommedag

Skogbranner med et historisk omfang herjer langs USAs vestkyst. Minst 15 mennesker er døde, og i Oregon er rundt 500.000 mennesker evakuert.

Kristen Marin er en av mange hundretusen mennesker som er rammet av de enorme brannene som herjer på vestkysten av USA. Hun bor i Mendocino county nord for San Fransisco i California, hvor himmelen er blitt helt oransje grunnet de massive brannen.

- Dette føles litt som dommedag. Det føltes som det var natt gjennom hele dagen. Luftkvaliteten er forferdelig, sier hun til den lokale TV-kanalen KNXV.

- Alt er dekket av aske. Det lukter røyk. Man skulle tro at man var inni et ildsted, sier Marin.

Delstaten Oregon er også hardt rammet, hvor om lag rundt 500.000 mennesker evakuert.

Antallet evakuerte ble kjent da Oregons etat for krisehåndtering kom med en ny uttalelse torsdag kveld.

Over ti prosent av delstatens befolkning er nå på flukt fra flammene. Brannene herjer i et område på over 360.000 hektar, noe som er ny rekord.

- Vi har aldri tidligere sett en slik mengde branner ute av kontroll i delstaten vår, sa guvernør Kate Brown under en pressekonferanse tidligere på dagen.

Også brannene i nabodelstaten California har et omfang som savner sidestykke. En av dem, August Complex Fire, er større enn noen annen kjent brann i Californias historie.

Den ikoniske Golden Gate-broen i San Francisco var drapert i rødt og oransje i 11-tiden onsdag formiddag som følge av røyk fra de pågående skogbrannene i området. Foto: Frederic Larson (AP)





Mange savnet

Minst ti mennesker er omkommet i skogbrannen North Complex Fire nord i California. I Oregon er minst fire personer døde, og i tillegg er det registrert ett dødsfall i delstaten Washington.

Men det fryktes at antallet vil fortsette å stige. 16 mennesker er savnet nord i California, og flere områder er foreløpig utilgjengelige for redningsmannskapene.

Blant de savnede er et eldre ektepar som ringte sønnen og sa de ville søke tilflukt i en dam for å unnslippe flammene.

- Vi håper fortsatt og ber om å få gode nyheter, sier Jessica Fallon, som har to barn sammen med et av ekteparets barnebarn.

Om lag 2.000 hjem og bygninger har gått tapt i denne brannen alene, opplyser brannvesenet. I hele California er 4.000 bygninger slukt av flammene. Foto: Noah Berger (AP)

Store deler av byen Talent brant ned som følge av skogbrannene i Oregon tidligere denne uken. Foto: Kevin Jantzer (AP)

Røyk stiger fra den såkalt Bear Fire ved Lake Oroville i Butte-regionen i delstaten California onsdag. Foto: Noah Berger (AP)

- Akutt effekt av klimaendringene

I likhet med brannene i Oregon har også brannene i California svidd av et rekordstort område – 1,25 millioner hektar.

Det er aldri før blitt registrert et så stort område rammet av brann i løpet av ett år i California. Og fortsatt er det nesten fire måneder igjen der brannfaren vanligvis er høy.

Klimaendringene har bidratt til å øke risikoen for skog- og buskbranner langs USAs vestkyst. Guvernør Kate Brown i Oregon sier situasjonen viser hva framtiden kommer til å bringe.

- Vi merker den akutte effekten av klimaendringene, advarer hun.

Også guvernør Gavin Newsom i California knytter brannene til klimaendringene. På Twitter skriver han at klimaendringene er reelle, samtidig som han ber folk bruke stemmeretten i det amerikanske presidentvalget. Både Brown og Newsom tilhører Det demokratiske partiet.