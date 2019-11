Et presse-etisk utvalg feller en hard dom over norske medier. Særlig vil utvalget ha vekk den massive bruken av anonyme kilder. Og sitatene må bli mer presise.

Det var etter den såkalte Bar Vulkan-saken, eller Sofie-saken, eller dansevideo-saken, at utvalget ble satt ned av Norsk Presseforbund.

I ettertid har VG blitt felt for flere punkter i PFU for saken med mange navn, og i forrige uke ble det kjent at avisen har betalt et ukjent beløp i erstatning til Sofie Bakkemyr.

Det såkalte Kildeutvalget fikk et ganske vidt mandat, og skulle slett ikke bare se på VGs journalistikk. Og i dag la utvalget fram hele seks forslag til endringer i Vær Varsom-plakaten. De viktigste endringene knytter seg til bruken av anonyme kilder, og det utvalget oppfatter som en en altfor slapp sitatpraksis.

Særlig i den politiske journalistikken har anonymiteten blitt misbrukt, mener utvalget, og vil ha bort uskikken med at anonyme kilder får karakterisere politiske motstandere eller interne maktkamper i partiene.

Det andre store temaet som har vært viktig for Kildeutvalget, er villnisset av ulike sitatregler som mediene holder seg med. Så ille er tilstanden, ifølge utvalget, at ulike journalister innen de samme mediene holder seg med forskjellige regler.

Altså at sitatreglene nærmest er privatisert, og at det er opp til hver enkelt journalist å definere sin egen presseetikk.

Kanskje ikke så rart da, at et lite utvalg av folk på gata intervjuet av utvalget, ikke hadde den ringeste oversikt over forskjellen mellom sitatstrek og anførselstegn.

VIL STRAMME INN: Leder Sven Egil Omdal i det såkalte Kildeuvalget vil stramme inn bruken av anonyme kilder. Foto: Erik Stephansen (Nettavisen)

For det har ikke alle journalister heller. I pressen har det tilsynelatende vært enighet om at sitatstreken betyr at «meningsinnholdet» er korrekt gjengitt . Men dette viser seg å bli praktisert svært ulikt.

Noen er strenge, mens andre mener det er helt innafor å sitere deg på at du var «sjokkert» dersom du egentlig sa at du var «overrasket».

Utvalget har også funnet tilfeller der medier nøyer seg med et bekreftende nikk som tittelpoeng:

Altså at journalisten kanskje spør deg om du føler deg svindlet og misbrukt nå, du gir et usikkert, bekreftende nikk, og så kommer tittelen: - Jeg føler meg svindlet og misbrukt.

Her er utvalget krystallklare, og foreslår at:

Alt som framstår som et muntlig sitat i en tekst, må være uttalt muntlig.

Alt som utstyres som et sitat i en tittel, må kunne gjenfinnes som sitat i teksten.

Alt som siteres, må være kildens egne ord, ikke bekreftelser på spørsmål fra journalisten.

Du kan lese hele Kildeutvalgets rapport her: «Sa hun virkelig det? Medienes forhold til kildene».

Jeg mener utvalget har lagt fram en god og grundig rapport, samtidig som det kan være greit å peke på to paradokser:

a) Medietilsynet, som jo skal være pressens vaktbikkje, la i forrige uke en rapport som hevder at tilliten til norske medier er skyhøy. Medienes egne folk er altså langt strengere. Det er bra.

b) Det er bare fire år siden også Pressens Faglige Utvalg (PFU) ville stramme inn sitatpraksisen - men fikk kritikk for det.

PFU-leder Alf Bjarne Johnsen (VG) mente den gangen at bruken av sitatstrek hadde «skildd helt ut», og pekte særlig på tilfeller der tittel-sitater ikke kunne gjenfinnes i sakene. Men ble skarpt irettesatt av presseorganisasjonene, særlig redaktørene, som mente at dette skulle ikke PFU legge seg bort i.

Derfor skal det bli spennende å se hvordan Kildeutvalgets forslag om å stramme inn vil bli mottatt denne gangen.

Første pekepinn får vi på årsmøtet til Norsk Redaktørforening i Tromsø førstkommende torsdag og fredag.