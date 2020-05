En hvit mannsrolle i krise

For å virkelig forstå hvorfor noen blir sinte, hvite menn, er det på tide å snakke om deres seksualitet

Av Adel Khan Farooq, filmskaper

Denne uka har vi vært vitne til hvorfor og hvordan Philip Manhsaus (21) tok livet av sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen, før han gikk til angrep på Al-Noor moskeen.

Om hvordan moren brått ble revet vekk fra Philip i barndommen, om faren og stemorens økende bekymring for Philips tankegods og manglende realitetsevne, og hvordan følelsen av å være alene og sårbar utviklet seg til full identifikasjon med martyrrollen.

Ung, hvit gutt i krise

Et dypdykk i Manshaus søkehistorikk på nettet, har tegnet et tydelig bilde av en ung, hvit gutt i krise. I søkehistorikken, som går tilbake til 2017, var det en rekke treff på 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik, New Zealand-terroristen Brenton Tarrant og alt-right.

Utover i 2018 søkte han på rase/politikk, nazisme, jakt, ammunisjon og våpen, forskjellige skyteepisoder i USA, Waffen SS og incel.

Dette er et klassisk radikaliseringsmønster blant mange, men selve incel-koblingen er kanskje den mest interessante av dem. Incel er et begrep som brukes om menn som lever i såkalt ufrivillig sølibat og har et hatefullt syn på kvinner.

Følelsen av underlegenhet

De tror virkelig på at cellene i kroppen har kodet dem som mindre attraktive og underlegne andre menn.

Såkalte incels føler at de ikke kan få seg en kvinnelig partner fordi naturlig seleksjon fører til at de blir utkonkurrert av andre menn.

Flere andre terrorister har påberopt seg incel-begrepet i manifester de har etterlatt seg, og for å virkelig forstå hvorfor noen blir sinte, hvite menn, er det på tide å snakke om deres seksualitet.

Sex er et primært fysiologisk urbehov som hvert menneske har. Kroppens naturlige dop, en kilde for nytelse og glede for oss.

Tabu som kan trigge aggressiv adferd

I regjeringens strategi for god seksuell helse kommer det fram at forventninger til partnervalg og samlivsform legger premissene, som kan gjøre det vanskelig for den som faller utenfor normen å drøfte problemstillinger knyttet til seksuell helse. Det er tabubelagt som mann å erkjenne at det er vanskelig få seg en dame eller et ligg, og denne påkjenningen er det mange som lever med. Ifølge en forskningsartikkel publisert i tidsskriftet sykepleien, kan det gi gutter unaturlige aggressive atferds-reaksjoner.

I retten har det kommet detaljer om Philips samliv som jeg mener er viktig å fram i debatten om hva som får en ung, velstående gutt til å tippe over.

Philips stemor vet ikke når endringen i Philip fant sted. De sakkyndige vet ikke dette med sikkerhet selv, men kan ikke utelukke at morens bortgang var den definerende hendelsen som til slutt skapte terroristen Philip Manshaus.

Fravær av emosjonell nærhet kan skade

Mangel på emosjonell investering som liten kan bli skadelig i barns utvikling. Dette fraværet av noe kan i verste fall forsterkes utover tenårene, den tiden man former og utforsker sin identitet. Selv om Philip hadde millionformue og eiendommer til flere millioner, har terroristen prøvd å fylle fraværet med noe abstrakt snarere enn materialisme.

Enkelt å hate

Å finne grunnlag til å hate de mest sårbare folkegruppene i samfunnet vårt, er noe av det enkleste som finnes. Å mestre hat kan gi utløp for frustrasjonen som er samlet i en kropp som til enkelte tider framstår som for tung å leve i.

Det framstår som om Philip Manshaus har slitt med å mestre en mannsrolle han ikke har klart å leve opp til. Usikkerheten knyttet til hva det vil å si være mann, og hvilken verdi mannen har i et vestlig samfunn anno 2020, er eksistensielle spørsmål vi som samfunn er nødt til å ta på alvor.

Kjøtt, blod og fornuft

Kvinners kamp for like rettigheter, gjensidig respekt, levekår og feminist-bevegelsen har ført til at enkelte menn ikke vet hvordan de skal foreholde seg til kvinnen som et vesen bestående av kjøtt, blod og fornuft.

Når deres eneste referansepunkt til hva en kvinne trenger, og hvordan hun må oppføre seg, kommer fra jevnlig pornotitting, så bør varsellampene blinke.

Når det finnes menn som hevder at kvinner er mindre verdt, men at sex definerer mannens verdi, så er det ingen tvil om at ensomhet er et gjennomgående tema ingen av dem prater om. Men hva skal vi gjøre da?

Skal vi gi kvinnene ansvaret for mennene og «gi dem sex»? Skal vi innføre lovlig prostitusjon for å ordne opp i det skjøre selvbildet menn har av seg selv? Er det ikke bedre om vi tar en prat om hvordan menn kan kontrollere følelsene sine? Om hvordan både kvinner og menn er med på å skape en kultur der følelsesregisteret betegner hva slags mann man er i en verden det ikke er så lett å holde tritt med.

Usunne forventninger

Prestasjonspress i samfunnet undertrykker både kvinner og menn, og skaper altfor mange usunne forventninger til hva en mann og kvinne egentlig bør være.

Det at noen har tanker om rasebevissthet, utviklet fra teorier og tanker om verden, til en forestilling om at rasekrig er nært forstående, er så ekstrem vill at man mister ord.

Menns udekte seksuelle behov har nå blitt et alvorlig samfunnsproblem, og dette må det gjøres noe med før vi får enda flere som Philip Manshaus.